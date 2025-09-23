Giữ vững trận địa tư tưởng trước thềm đại hội Đảng

Chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; tiếp đó, vào đầu năm 2026 sẽ diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Cùng với sự hân hoan chờ đón của cán bộ, đảng viên, Nhân dân cả nước thì đây cũng là thời điểm mà các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội chính trị sẽ gia tăng hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước. Nhằm “phủ xanh” thông tin tích cực; kịp thời đấu tranh xử lý những thông tin chống phá, xuyên tạc, sai lệch cũng như trang bị kĩ năng, kiến thức để mỗi công dân “tự miễn dịch” trước thông tin xấu độc là những việc làm cần thiết đã và đang được triển khai hiệu quả, rộng khắp...

Bài 1: “Phủ xanh” thông tin tích cực

Chúng ta đã trải qua một nhiệm kỳ đáng nhớ khi vừa phải chiến đấu với đại dịch Covid – 19, vừa chống đỡ với khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên cùng với cả nước, các giải pháp hiệu quả để khôi phục kinh tế được tỉnh Phú Thọ quyết liệt triển khai đã mang lại nhiều kết quả đáng phấn khởi. Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Phú Thọ có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 7,5%; GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 105,2 triệu đồng. Đặc biệt là các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người yếu thế, hộ nghèo, gia đình chính sách được quan tâm; khoảng cách giàu – nghèo từng bước được thu hẹp; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Từ thực tiễn cuộc sống sinh động đó, mạng xã hội tỉnh Phú Thọ đang được “phủ xanh” bằng các thông tin tích cực.

Đoàn viên thanh niên xã Yên Lạc lan tỏa thông tin tích cực trên trang facebook “Đoàn xã Yên Lạc” có hơn 5.500 người theo dõi

Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu

Tiên phong trong việc “phủ xanh” thông tin tích cực trên mạng xã hội cần phải nói đến vai trò của Đoàn thanh niên. Từ năm 2018, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát động cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội. Cuộc vận động này đã được Đoàn thanh niên các cấp của Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và nay là tỉnh Phú Thọ mới hưởng ứng, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Từ tấm gương cán bộ đoàn tiêu biểu, cho đến các bạn ĐVTN tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, dũng cảm lao xuống dòng lũ dữ cứu người, nhặt được của rơi trả người đánh mất, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa giúp đỡ hộ nghèo, hăng hái khởi nghiệp... đã góp phần xây dựng nên hình ảnh thế hệ trẻ yêu nước, sống có lý tưởng, khát vọng. Sau khi sáp nhập tỉnh mới, trên trang fanpage của Tỉnh đoàn Phú Thọ với hơn 20 nghìn lượt theo dõi các thông tin tích cực tiếp tục được đăng tải và lan tỏa mạnh mẽ. Bên cạnh đó, hiện nay 100% Đoàn xã, phường đều có trang fanpage để “phủ xanh” thông tin đến thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Trung Đức – Bí thư Đoàn xã Yên Lạc cho biết: Đoàn xã Yên Lạc hiện có 1.492 đoàn viên, sinh hoạt tại 41 cơ sở Đoàn và chi đoàn trực thuộc . 100% các bạn ĐVTN đều sử dụng các mạng xã hội như facebook, zalo nên việc lan tỏa thông tin trên mạng xã hội sẽ là thuận tiện, nhanh chóng và rộng khắp nhất. Trang fanpage của Đoàn xã hiện có hơn 5.500 người theo dõi. Trên trang thông tin này, ngoài đăng tải các thông tin về hoạt động của đoàn thì chúng tôi thường xuyên đăng tải chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo đời sống người dân, tấm gương người tốt – việc tốt... Trong dịp Quốc khánh vừa qua, chúng tôi tự hào giới thiệu, chia sẻ về những đoàn viên thanh niên tiêu biểu của xã Yên Lạc được tham gia Lễ diễu binh Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/09...Đoàn xã cũng đã sử dụng hiệu quả mạng xã hội để phát động chiến dịch kêu gọi cán bộ, đảng viên, Nhân dân và nhất là các bạn đoàn viên thanh niên thay avatar cùng nhau phủ đỏ mạng xã hội với khung hình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Cùng với Đoàn Thanh niên thì Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh cũng đã đẩy mạnh việc lan tỏa thông tin tích cực trên mạng xã hội. Hiện nay, trên 80% Hội Liên hiệp phụ nữ các xã, phường đều có trang facebook, fanpage... với hàng nghìn lượt theo dõi. Trên các trang facebook, fanpage đã thường xuyên lan tỏa những thông tin về thành tựu phát triển KT – XH của địa phương, các mô hình mới, cách làm hay, tuyên dương những cá nhân tiêu biểu trên mọi mặt lĩnh vực đời sống... Khi tiếp cận với những câu chuyện đầy tính nhân văn đó, bản thân mỗi người sẽ có tinh thần lạc quan, lối sống tích cực để không bị sa đà vào những thông tin tiêu cực, lôi kéo, kích động.

Công an tỉnh Phú Thọ với trang fanpage “Công an tỉnh Phú Thọ” có 189 nghìn người theo dõi , bên cạnh đó, 100% công an các xã, phường đều có trang fanpage nên trong 9 tháng đầu năm 2025 đã đăng tải, chia sẻ trên 200 nghìn tin, bài lan tỏa thông tin định hướng dư luận, tuyên truyền hình ảnh đẹp về lực lượng Công an nhân dân, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đặc biệt, để “phủ xanh” thông tin tích cực trên mạng xã hội phải kể đến vai trò chủ công của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Báo và Phát thanh tuyền hình Phú Thọ hiện có 2 trang fanpage chính thức là “Báo Phú Thọ” với 117 nghìn người theo dõi và “Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ” với 449 nghìn người theo dõi đang hàng ngày cung cấp hàng trăm tin bài... phản ảnh hoạt động của lãnh đạo địa phương, thành tựu phát triển KT – XH, các câu chuyện nhân văn, truyền cảm hứng...

KOL Đất Tổ cùng phương châm “ba trách nhiệm”

Đóng góp tích cực vào công cuộc phủ xanh thông tin tích cực trên mạng xã hội còn phải nói đến vai trò của những người nổi tiếng, các trang kênh hội nhóm. Đầu tháng 9 vừa qua, Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị KOL Đất Tổ trong kỷ nguyên số với sự tham gia của hơn 100 KOL, quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh.

Bên lề hội nghị, anh Nguyễn Mạnh Tuyền – người tiên phong sáng lập các trang quảng bá về văn hóa, du lịch, ẩm thực khu vực Hòa Bình cho biết: Năm 2020, tôi bắt đầu làm nội dung số về du lịch, ẩm thực, văn hóa. Từ những nhóm nhỏ ban đầu chỉ có vài chục người tham gia, theo dõi, hiện nay các trang như Thổ Địa Hòa Bình, Tuyền Bản Địa đã có sự lớn mạnh nhanh chóng. Hiện trang Thổ Địa Hòa Bình có 61 nghìn lượt người theo dõi, có những video chúng tôi làm về Thủy điện Hòa Bình đã đạt kỷ lục 12 triệu lượt người xem. Càng có số lượt người theo dõi, người xem đông chúng tôi càng ý thức về việc phải cẩn trọng, chắt lọc trong từng thông tin đăng tải. Trong suốt quá trình đi trên con đường Review ẩm thực và du lịch, tôi luôn tâm niệm ba chữ “có trách nhiệm”: trách nhiệm với văn hóa, trách nhiệm với cộng đồng và trách nhiệm với pháp luật. Mục tiêu mà chúng tôi đã và sẽ tiếp tục kiên trì thực hiện là nỗ lực giữ gìn, lan tỏa nét đẹp trong bản sắc văn hóa, xây dựng hình ảnh quê hương ngày càng giàu mạnh, ấm no một cách chân thực, sinh động và trách nhiệm.

Chung quan điểm về việc thượng tôn pháp luật, tích cực lan tỏa thông tin tích cực trên mạng xã hội, diễn viên Hà Việt Dũng hiện đang sở hữu trang facebook cá nhân có 224 nghìn người theo dõi chia sẻ: Là người của công chúng nên bản thân tôi luôn ý thức về trách nhiệm với những thông tin mình đăng tải, chia sẻ. Ngoài câu chuyện công việc, gia đình, là một người con sinh ra và lớn lên ở xứ Mường Hòa Bình, Dũng thường xuyên chia sẻ trên facebook cá nhân về văn hóa, ẩm thực, cảnh đẹp quê hương mình. Đặc biệt, với trách nhiệm xã hội, Dũng đã tích cực lan tỏa những thông tin về Chương trình vận động ủng hộ Nhân dân Cuba, thể hiện tình yêu Tổ quốc trong dịp Quốc khánh, thay Avatar Chào mừng 80 năm cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9... Phương châm của Dũng là luôn ứng xử theo tinh thần “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng. Với uy tín cá nhân, Dũng sẽ nỗ lực là tấm gương về tuân thủ pháp luật trên mạng xã hội cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thực tế cho thấy, KOL và quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm được ví như những “người dẫn đường” trong xu thế truyền thông mới. Việc tổ chức gặp mặt các KOL, quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh là bước đi quan trọng, để từ đó kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các quy định của pháp luật về an ninh mạng, giúp các KOL, quản trị viên trang bị thêm hiểu biết, kiến thức pháp luật để xây dựng các nội dung, quản lý trang, kênh, hội nhóm do mình tham gia, quản trị tuân thủ theo đúng quy định pháp luật... lan tỏa mạnh mẽ hơn những thông tin nhân văn, tích cực và có định hướng tới cộng đồng...

Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gồm 2 bước quan trọng: Xây và chống. Việc lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng là một trong những phương pháp hiệu quả trong việc "xây” để giúp cộng đồng hiểu được bản chất vấn đề, có suy nghĩ tích cực và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, từ đó đinh hướng tư tưởng, văn hóa và suy nghĩ. Khi việc “xây” có hiệu quả và tạo ra được nền tảng lý luận vững chắc thì khi đó, bước “chống” sẽ trở nên thuận lợi hơn.

Dương Liễu