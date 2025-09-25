Xây dựng Đảng
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh:

Thực hiện quy trình về công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng

Sáng 25/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để thực hiện quy trình về công tác cán bộ và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị đã thống nhất chủ trương về thực hiện lập, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chuyển mô hình hoạt động của Nhà in Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ thành đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ toàn bộ kinh phí chi thường xuyên, chi đầu tư trực thuộc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ; tăng thời lượng phát sóng, chương trình của Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Thực hiện quy trình về công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2025, nhiệm vụ chủ yếu 3 tháng cuối năm; Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa 2 kỳ hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; việc thực hiện lập, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; thống nhất điều chỉnh, bổ sung cơ cấu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Thực hiện quy trình về công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đối với nội dung về việc điều chỉnh, bổ sung cơ cấu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đã được các hội nghị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ chủ chốt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghiên cứu, thảo luận và bỏ phiếu giới thiệu nhân sự.

Hoàng Nga - Dương Chung


