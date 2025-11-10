Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án, công trình trọng điểm

Chiều 10/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy, Thường trực Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến về triển khai các dự án đầu tư trọng điểm; tình hình thực hiện và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy chủ trì phiên họp Thường trực Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy đã thảo luận và cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị phức hợp sinh thái Phú Thọ tại khu vực hồ Sáu Vó, thuộc phường Vĩnh Yên và các xã Bình Nguyên, Yên Lạc, Xuân Lãng, Nguyệt Đức. Dự án có quy mô hơn 1.600ha, tổng vốn đầu tư hơn 102.836 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Vinhomes đề xuất. Mục tiêu hướng tới xây dựng một khu đô thị phức hợp, sinh thái, hiện đại, thông minh, đẳng cấp quốc tế, tích hợp các sản phẩm như nhà ở, thương mại dịch vụ, du lịch, thể thao, văn phòng, trường học, công viên, sân golf...

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bảy báo cáo các nội dung liên quan tại buổi họp

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là dự án lớn, sẽ thay đổi diện mạo cả một vùng, phù hợp với mục tiêu phát triển trung tâm đô thị, dịch vụ thương mại của khu vực Vĩnh Phúc đã được Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I xác định. Dự án là “cú hích” quan trọng để thu hút đầu tư vào lĩnh vực đô thị phức hợp, vui chơi giải trí chất lượng cao. Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy yêu cầu: UBND tỉnh tập trung rà soát toàn bộ nhu cầu phát triển nhà ở, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị để triển khai dự án theo kế hoạch. Các ngành, địa phương tăng cường vận động người dân thấy rõ lợi ích dự án; rà soát các loại đất, thống nhất cơ chế đền bù giải phóng mặt bằng đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; tập trung mọi nguồn lực triển khai để có thể tiến hành giải phóng mặt bằng sớm nhất có thể và bàn giao một phần mặt bằng cho nhà đầu tư vào tháng 7/2026; tổ chức rà soát các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, xây dựng phương án bồi thường; rà soát nguồn lao động, có kế hoạch đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực cho phát triển cũng như việc làm và thu nhập cho người dân vùng dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu ý kiến tại phiên họp

Đối với việc giải ngân vốn đầu tư công tháng 10/2025 các dự án trọng điểm sử dụng ngân sách Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy chỉ rõ: Một số dự án chậm tiến độ chủ yếu là do khâu giải phóng mặt bằng, trọng tâm là 4 nhóm vấn đề cốt lõi gồm: Chuẩn bị khu tái định cư, vướng mắc về đất nông lâm nghiệp, nguồn vật liệu san lấp và năng lực của nhà thầu. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Các cấp, các ngành theo dõi sát sao và kiểm tra thường xuyên. UBND tỉnh phải xây dựng biểu tiến độ, đánh giá hàng tuần để kịp thời phát hiện và tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc, đảm bảo giải ngân theo kế hoạch. Đặc biệt đối với các dự án lớn, dự án trọng điểm, ngân sách Trung ương, cần phân rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rà soát và hoàn thiện các thủ tục đất đai, nhất là đất nông lâm nghiệp, để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng; tập trung đôn đốc nhà thầu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dự án; tiếp tục rà soát và giải quyết nhanh các vướng mắc liên quan đến nguồn vật liệu phục vụ công trình; lựa chọn cán bộ có năng lực, chuyên môn, dám nghĩ, dám làm, dám quyết định để đảm bảo tiến độ. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh việc chậm tiến độ là có lỗi với nhân dân và yêu cầu các dự án phải phấn đấu về đích đúng và trước thời hạn để tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu một số thực trạng khó khăn trong việc triển khai một số công trình, dự án trọng điểm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn đánh giá tình hình sử dụng nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh

Trong chương trình làm việc, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về việc cấp bổ sung kinh phí cho Trường Đại học Hùng Vương thực hiện Nghị định số 116-2020/NĐ-CP của Chính phủ từ năm học 2021-2022 đến hết năm học 2024-2025 đối với sinh viên sư phạm đào tạo theo nhu cầu xã hội và các nội dung liên quan đến nguồn nguyên vật liệu phục vụ cho các dự án theo tinh thần Nghị quyết 66.4/2025/NQ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024.

