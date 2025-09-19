Phú Thọ mở đường cất cánh

Trên khắp các công trường của tỉnh Phú Thọ không khí lao động đang hối hả, khẩn trương hơn bao giờ hết. Những cây cầu vươn mình qua sông, đường cao tốc xuyên núi đang dần thành hình, không chỉ nối liền những vùng đất mà còn kết nối niềm vui, thắp lên hy vọng về một tương lai thịnh vượng. Các dự án giao thông trọng điểm, với tầm nhìn chiến lược và sự chỉ đạo quyết liệt, đang hiện thực hóa khát vọng bứt phá, tạo ra “cú hích” mạnh mẽ để khai thác tiềm năng, đưa Phú Thọ trở thành một trung tâm kết nối năng động của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Những con đường mang theo niềm vui và kỳ vọng

Tại các xã vùng cao ven hồ Hòa Bình như Tiền Phong, Đà Bắc, câu chuyện về những con đường mới đang là chủ đề nóng hổi trong mỗi cuộc trò chuyện của người dân. Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, không chỉ là một công trình hạ tầng đồ sộ mà còn là biểu tượng cho sự đổi thay. Tuyến đường dài 34km này khi hoàn thành sẽ là “mạch máu” giao thông xuyên qua những vùng đất còn nhiều gian khó, mở ra cánh cửa giao thương và du lịch.

Đường Hòa Lạc- Hòa Bình đưa vào khai thác rút ngắn khoảng cách khu vực Hòa Bình (cũ) với thành phố Hà Nội

Điểm nhấn của dự án chính là cầu Hòa Sơn – cây cầu dây văng dài 1,2km vượt qua lòng hồ Hòa Bình hùng vĩ. Đứng từ xóm Đức Phong (xã Tiền Phong), bà Đinh Thị Thu không giấu được niềm phấn khởi khi nhìn về phía công trường đang thi công ngày đêm. Bà chia sẻ: "Chúng tôi mong cây cầu này lắm. Khi nó hoàn thành, việc đi lại sẽ không còn cách trở, các xóm bản ven hồ có điều kiện phát triển du lịch cộng đồng, chăn nuôi cá lồng. Rồi tuyến đường Vầy Nưa - Tiền Phong cũng đang làm, chỉ vài năm tới thôi, đời sống bà con chắc chắn sẽ thay đổi nhiều".

Niềm vui của bà Thu cũng là niềm vui chung của hàng vạn người dân. Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu không chỉ có ý nghĩa với vùng hồ mà còn mang tầm vóc chiến lược. Nó kết nối vào hệ thống giao thông liên vùng như đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội, đường Đà Bắc - Thanh Sơn, tạo thành một mạng lưới hoàn chỉnh. Trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ mới được thành lập sau hợp nhất, tuyến cao tốc này càng trở nên cấp thiết, đóng vai trò là “trục xương sống” kết nối khu vực Tây Bắc với trung tâm hành chính mới và cả vùng Đồng bằng sông Hồng, hứa hẹn giảm chi phí logistics, thúc đẩy xuất khẩu nông sản và đặc biệt là đánh thức tiềm năng du lịch còn đang ngủ yên.

Nhà thầu tổ chức thi công đường Cao tốc Hòa Bình- Mộc Châu, địa phận xã Cao Sơn

Tương tự, dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) với tổng mức đầu tư 4.120 tỷ đồng cũng đang được triển khai quyết liệt. Tuyến đường đi qua xã Kim Bôi đã dần thành hình, rút ngắn đáng kể khoảng cách di chuyển. Đồng chí Bùi Văn Điệp - Bí thư Đảng ủy xã Kim Bôi, cho biết: Tuyến đường này mở ra cơ hội rất lớn để khai thác tiềm năng nước khoáng nóng, phát triển du lịch, đô thị sinh thái trên địa bàn. Đây là con đường của tương lai, của sự phát triển.

Quốc lộ 70 được đưa vào khai thác tạo thuận lợi thúc đẩy giao thương

Kim Bôi, vùng đất này được thiên nhiên ưu ái ban tặng nguồn khoáng nóng quý giá và nền văn hóa Mường đặc sắc. Ngày nay, khát vọng đó đang được chắp cánh bởi những dự án giao thông liên vùng. Kim Bôi đang nằm trên hành lang phát triển năng động, trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Hơn 20 dự án ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký hơn 8.000 tỷ đồng đã được thu hút, trong đó có những khu nghỉ dưỡng cao cấp như Mandala Retreats, Yasumi Onsen Resort, Venus Resort... đang dần định hình thương hiệu du lịch Kim Bôi chất lượng cao. Mục tiêu đến năm 2030, Kim Bôi sẽ trở thành một điểm đến bình yên, với nông nghiệp sạch và hệ sinh thái văn hóa đặc sắc. Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm là nhiệm vụ tiên quyết, mở ra không gian phát triển mới, hướng tới một đô thị sinh thái, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc.

Xây dựng Phú Thọ thành trung tâm kết nối của vùng

Trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, Phú Thọ đã xác định một tầm nhìn xa hơn: Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, đóng vai trò mũi nhọn để thúc đẩy kinh tế - xã hội toàn diện. Định hướng phát triển hạ tầng giao thông được xác định thứ nhất là hoàn thiện các trục kết nối liên vùng và quốc gia. Trọng tâm là hình thành hành lang giao thông chiến lược Nội Bài – Việt Trì – Vĩnh Yên – Hòa Bình, tạo trục động lực kết nối Phú Thọ với Thủ đô Hà Nội, trung tâm công nghiệp Vĩnh Phúc và không gian du lịch Hòa Bình.

Tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư hoàn thiện các tuyến cao tốc đi qua địa bàn như Nội Bài – Lào Cai, Tuyên Quang – Phú Thọ, đồng thời nâng cấp các tuyến quốc lộ huyết mạch như QL2, QL6, QL32 và đường Hồ Chí Minh. Hệ thống đường sắt Yên Viên – Lào Cai cũng được định hướng phát triển thành đường sắt đôi, nâng cấp ga Việt Trì thành trung tâm vận tải đa phương thức.

Thứ 2 là phát triển mạng lưới nội vùng và giao thông xanh. Để nâng cao khả năng tiếp cận các khu du lịch và giảm tải cho hệ thống giao thông trung tâm, Phú Thọ sẽ khai thác hiệu quả tiềm năng đường thủy trên sông Hồng, sông Đà và hồ Hòa Bình, hình thành các tuyến du lịch sông nước độc đáo. Song song đó, tỉnh định hướng thúc đẩy giao thông xanh với việc triển khai xe bus điện, shuttle bus kết nối các điểm du lịch trọng điểm, xây dựng hình ảnh du lịch thân thiện với môi trường. Các tuyến đường dẫn vào các khu du lịch đặc thù như Vườn Quốc gia Xuân Sơn, Bản Dao cũng sẽ được ưu tiên nâng cấp. Bên cạnh đó, tỉnh cũng xác định, giao thông không chỉ phục vụ du lịch mà còn là nền tảng cho thương mại và công nghiệp. Trên cơ sở đó sẽ tập trung mở rộng hai ICD trọng điểm tại Thụy Vân và Hải Linh, nâng cấp thành các trung tâm logistics đa chức năng.

Tỉnh cũng hướng tới tăng cường liên kết trên trục hành lang kinh tế chiến lược Côn Minh – Lào Cai – Yên Bái – Phú Thọ – Hải Phòng, đưa Phú Thọ trở thành một trung tâm trung chuyển và nghỉ dưỡng quan trọng trong toàn vùng.

Quyết tâm chính trị, hiện thực hóa khát vọng

Tầm nhìn chiến lược sẽ không thể thành hiện thực nếu thiếu quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt. Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã thể hiện rõ điều này qua việc liên tục chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm. Các phương án cho tuyến đường kết nối Việt Trì - Hòa Bình, dự án đường Hòa Lạc - Hòa Bình và đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai đang được khẩn trương xây dựng và triển khai. UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, yêu cầu các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng – khâu then chốt quyết định tiến độ dự án. Mục tiêu hoàn thành các đoạn tuyến quan trọng được đặt ra với những mốc thời gian cụ thể, cho thấy sự chỉ đạo sát sao và tinh thần trách nhiệm cao.

Những con đường đang mở ra không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, kéo gần hơn những cơ hội, mở ra không gian phát triển mới cho công nghiệp, đô thị, dịch vụ, và du lịch. Với một mạng lưới giao thông ngày càng hoàn thiện, Phú Thọ đang tự tin vươn mình, khẳng định vị thế là một cực tăng trưởng, một điểm đến đầu tư hấp dẫn, một trung tâm kết nối thịnh vượng của cả vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Khát vọng cất cánh của Đất Tổ đang được hiện thực hóa từ chính những công trình giao thông chiến lược.

Lê Chung