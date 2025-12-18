Ký kết quy chế phối hợp giám sát hoạt động hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Chiều 18/12 đã diễn ra hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác giám sát, quản lý hoạt động hệ thống quỹ tín dụng nhân dân giữa Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khu vực Tây Bắc Bộ với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 4.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 4 phát biểu tại lễ ký kết

Giai đoạn 2021-2025, NHNN Chi nhánh các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Hà Giang, Lào Cai và Lai Châu đã chia sẻ kế hoạch thanh tra, văn bản chỉ đạo các QTDND về khắc phục tồn tại và phối hợp với Chi nhánh BHTGVN khu vực Tây Bắc Bộ triển khai kiểm tra theo yêu cầu của NHNN Việt Nam. Cùng với đó, Chi nhánh BHTGVN khu vực Tây Bắc Bộ thông báo kế hoạch kiểm tra định kỳ, mời đại diện NHNN tham gia công bố quyết định và gửi báo cáo kết quả kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý các đơn vị có vi phạm.

Lãnh đạo Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Tây Bắc Bộ cho ý kiến đóng góp vào xây dựng quy chế phối hợp

Trong bối cảnh sắp xếp lại bộ máy NHNN theo Nghị định 26/2025/NĐ-CP của Chính Phủ, Chi nhánh BHTGVN khu vực Tây Bắc Bộ đã chủ động rà soát và hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp với NHNN Chi nhánh Khu vực 4, đảm bảo công tác giám sát và quản lý QTDND liên tục, không gián đoạn, góp phần duy trì an toàn hệ thống QTDND và bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền.

Tại hội nghị, đại diện NHNN Chi nhánh Khu vực 4 trình bày nội dung Quy chế phối hợp, gồm công tác phối hợp giữa hai đơn vị trong các hoạt động then chốt như: trao đổi thông tin phục vụ thanh tra, kiểm tra QTDND; phối hợp kiểm tra theo yêu cầu của NHNN; cung cấp thông tin về việc cấp, thu hồi giấy phép thành lập, hoạt động và chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với QTDND; phối hợp, cung cấp thông tin trong theo dõi, giám sát đối với QTDND; công tác kiểm soát đặc biệt, thanh lý tài sản, thu hồi tài sản và chi trả tiền bảo hiểm; công tác tuyên truyền, đào tạo và xử lý các tình huống phát sinh đột xuất.

Lãnh đạo Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Tây Bắc Bộ và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 4 ký kết quy chế phối hợp

Việc ban hành Quy chế phối hợp giữa NHNN Chi nhánh Khu vực 4 và Chi nhánh BHTGVN khu vực Tây Bắc Bộ là cơ sở để các cơ quan phối hợp trong công tác quản lý, bảo đảm an toàn hoạt động và củng cố vững chắc hệ thống QTDND trên địa bàn.

Đức Anh