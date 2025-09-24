Xã Liên Hòa - Khát vọng bứt phá từ sức mạnh đoàn kết

Với phương châm “Phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; củng cố quốc phòng, an ninh”, xã Liên Hòa đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một điểm sáng trong bức tranh phát triển chung của địa phương.

Những ngày này, trên khắp cánh đồng xã Liên Hòa, bà con nông dân đang tích cực xuống đồng thu hoạch lúa vụ Mùa

Những mục tiêu cụ thể

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Liên Hòa đã vạch ra những mục tiêu cụ thể, đầy tham vọng cho giai đoạn tới. Về kinh tế, xã phấn đấu đạt mức tăng trưởng thu ngân sách nhà nước bình quân hằng năm 7%, với mục tiêu đạt 90 tỉ đồng vào năm 2030. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội cũng được kỳ vọng tăng bình quân 6%/năm, đạt 2.300 tỉ đồng vào cuối thập kỷ này. Sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân cũng được chú trọng với mục tiêu có 175 doanh nghiệp và 90 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp vào năm 2030.

Song song với phát triển kinh tế, Liên Hòa đặc biệt chú trọng chuyển đổi số. Mục tiêu là 100% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng số và trên 90% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến toàn trình. Các chỉ số xã hội cũng được đặt ra rõ ràng: Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, tỉ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế đạt 95% và quan trọng nhất là phấn đấu không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều vào năm 2030. Đây là những con số cho thấy sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Giải pháp đồng bộ, toàn diện

Để hiện thực hóa những mục tiêu trên, xã Liên Hòa đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm, tập trung vào các lĩnh vực then chốt. Xã tập trung phát triển công nghiệp và dịch vụ, tháo gỡ các “điểm nghẽn”, thu hút đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng khu công nghiệp Thái Hòa - Liên Hòa - Hoa Sơn được coi là bước đột phá, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng và ứng dụng khoa học công nghệ.

Bên cạnh đó, việc hoàn thiện công tác quy hoạch, đặc biệt là mở rộng và nâng cấp hệ thống giao thông, kết nối xã với các vùng lân cận và các trục phát triển công nghiệp của tỉnh, sẽ là đòn bẩy cho sự phát triển.

Xã Liên Hòa đẩy mạnh phong trào TDTT, góp phần nâng cao đời tinh thần của người dân

Đầu tư trọng điểm vào hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế, đồng thời nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Việc đưa văn hóa trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, bứt phá trong giáo dục và đào tạo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân là những mục tiêu cốt lõi. Trong nông nghiệp, xã tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa giá trị cao, từng bước khắc phục thế độc canh cây lúa, khuyến khích phát triển chăn nuôi trang trại và mở rộng đàn lợn thịt, gà thịt, gà đẻ trứng ở khu vực Trụ Thạch, Bồ Thầy và đàn bò sữa ở Ngọc Liễn.

Xã cũng khuyến khích mở rộng sản xuất các mặt hàng sản phẩm đã đạt chuẩn OCOP trên địa bàn như: Thịt lợn quế, Giò lợn quế, Xúc xích pho mai và Xúc xích quế. Nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản, kinh tế đồi rừng. Chủ động trong công tác chỉ đạo thủy lợi, tưới tiêu phục vụ sản xuất, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu 3 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu, và xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh đó tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành. Phong trào “bình dân học vụ số” được đẩy mạnh, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào hoạt động lãnh đạo, điều hành, dịch vụ công, sản xuất, thương mại và đời sống xã hội. Phát huy quyền làm chủ và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Liên Hòa ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp

Đồng chí Bùi Thị Hương Giang - Bí thư Đảng ủy xã Liên Hòa, chia sẻ: "Để hiện thực hóa các mục tiêu và nhiệm vụ trên, xã đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, hướng đến mô hình “giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu”. Về tổ chức, Đảng bộ xã sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng". Bên cạnh đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ chủ chốt, khuyến khích cán bộ “năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm” vì lợi ích chung là yếu tố quyết định.

Với những định hướng chiến lược rõ ràng và các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, xã Liên Hòa đang đặt những bước đi vững chắc trên con đường đổi mới. Sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị và toàn dân, kết hợp với sự năng động, sáng tạo và ý chí vươn lên, sẽ là động lực mạnh mẽ để Liên Hòa đạt được những mục tiêu đã đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của quê hương.

Ngọc Thắng