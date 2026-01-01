Công ty cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc phấn đấu đạt tổng doanh thu hơn 290 tỷ đồng

Công ty cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc vừa tổ chức hội nghị người lao động năm 2026 và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2025.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2025.

Năm 2025, Công ty cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Công ty thu hút thêm 3.000 khách hàng mới sử dụng nước, nâng tổng số khách hàng của công ty lên 51.000. Công ty đã sản xuất và cung ứng 18 triệu m3 nước sạch, tăng 3,1% so với năm 2024; tổng doanh thu đạt hơn 260 tỷ đồng, đạt 108,8% kế hoạch, tăng 17,5% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 8 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch. Thu nhập bình quân của người lao động trong công ty đạt trên 13 triệu đồng/người/tháng. Công ty đóng góp các quỹ từ thiện nhân đạo gần 200 triệu đồng; tiếp tục hỗ trợ 2 trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn...

Lãnh đạo công ty trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2025.

Với những kết quả đạt được, năm 2025, công ty có 26 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 28 tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; 1 tập thể và 3 cá nhân được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen; 3 tập thể được đề nghị UBND tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc. Đảng bộ công ty đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Năm 2026, công ty phấn đấu tổng doanh thu đạt hơn 290 tỷ đồng, nước tiêu thụ đạt 21 triệu m3, nộp ngân sách 23 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 13,5 triệu đồng/người/tháng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 15 tỷ đồng. Đảng bộ công ty đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, nộp bảo hiểm xã hội theo đúng quy định.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2025 được khen thưởng; công ty tổ chức ký giao ước thi đua năm 2026.

Văn Hùng