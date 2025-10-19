Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Công ty cổ phần nước ION ONE Việt Nam chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng sản phẩm

Tìm hiểu và nghiên cứu thị trường, nhận thấy nhu cầu sử dụng nước uống có ion kiềm rất tốt cho sức khỏe, anh Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Công ty cổ phần nước ION ONE Việt Nam, phường Vĩnh Yên đã đầu tư nhập khẩu dây chuyền trang thiết bị tự động hiện đại, công nghệ điện giải của Nhật Bản với hệ thống lọc nước, máy ion kiềm và cho ra thị trường sản phẩm nước uống ion kiềm mang thương hiệu ION ONE, phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch, tốt cho sức khỏe của người dân.

Năm 2025, Phạm Tuấn Anh đã đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và Giấy chứng nhận OCOP 3 sao năm 2024.

Công ty cổ phần nước ION ONE Việt Nam chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng sản phẩm

Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Công ty cổ phần nước ION ONE Việt Nam đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Công ty cổ phần nước ION ONE Việt Nam chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng sản phẩm

Công ty cổ phần nước ION ONE Việt Nam chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng sản phẩm

Dây chuyền sản xuất nước ion kiềm đóng chai tự động, khép kín của Nhật Bản với công suất 2.000 chai/giờ.

Công ty cổ phần nước ION ONE Việt Nam chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng sản phẩm

Công ty cổ phần nước ION ONE Việt Nam chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng sản phẩm

Từ nguồn nước máy, qua hệ thống máy lọc thô, lọc tinh , điện phân tạo kiềm và khử khuẩn đã cho ra sản phẩm nước uống ion kiềm giàu vi khoáng tốt cho sức khỏe con người.

Công ty cổ phần nước ION ONE Việt Nam chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng sản phẩm

Công ty cổ phần nước ION ONE Việt Nam chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng sản phẩm

Sản phẩm nước uống ion kiềm được kiểm tra chất lượng chặt chẽ.

Công ty cổ phần nước ION ONE Việt Nam chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng sản phẩm

Dây chuyền trang thiết bị tự động được đầu tư hiện đại.

Công ty cổ phần nước ION ONE Việt Nam chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng sản phẩm

Sản phẩm nước uống ion kiềm được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Công ty cổ phần nước ION ONE Việt Nam chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng sản phẩm

Công ty cổ phần nước ION ONE Việt Nam chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng sản phẩm

Các sản phẩm nước uống ion kiềm của Công ty cổ phần nước ION ONE Việt Nam dần trở thành loại nước uống quen thuộc được nhiều gia đình tin dùng, góp phần bảo vệ sức khỏe.

Công ty cổ phần nước ION ONE Việt Nam chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng sản phẩm

Sản phẩm nước ion kiềm của Công ty cổ phần nước ION ONE Việt Nam, phường Vĩnh Yên được cấp chứng nhận OCOP 3 sao năm 2024

Dương Chung


Dương Chung

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Nước uống Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Việt nam Tốt cho sức khỏe One Cổ phần Công ty Nhật Bản Làm theo lời bác
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nữ doanh nhân kiến tạo giá trị bền vững

Nữ doanh nhân kiến tạo giá trị bền vững
2025-10-18 09:41:00

baophutho.vn Giữa làn sóng hội nhập mạnh mẽ của nền kinh tế, nữ doanh nhân Vũ Thị Hợp - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dạ Hợp luôn có đam mê đặc...

Kinh tế tăng trưởng vượt bậc, vững chắc

Kinh tế tăng trưởng vượt bậc, vững chắc
2025-10-18 06:14:00

baophutho.vn Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, Phú Thọ nổi lên như một điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng năm 2025, với tổng sản phẩm trên địa...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long