Công ty cổ phần nước ION ONE Việt Nam chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng sản phẩm

Tìm hiểu và nghiên cứu thị trường, nhận thấy nhu cầu sử dụng nước uống có ion kiềm rất tốt cho sức khỏe, anh Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Công ty cổ phần nước ION ONE Việt Nam, phường Vĩnh Yên đã đầu tư nhập khẩu dây chuyền trang thiết bị tự động hiện đại, công nghệ điện giải của Nhật Bản với hệ thống lọc nước, máy ion kiềm và cho ra thị trường sản phẩm nước uống ion kiềm mang thương hiệu ION ONE, phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch, tốt cho sức khỏe của người dân.

Năm 2025, Phạm Tuấn Anh đã đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và Giấy chứng nhận OCOP 3 sao năm 2024.

Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Công ty cổ phần nước ION ONE Việt Nam đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Dây chuyền sản xuất nước ion kiềm đóng chai tự động, khép kín của Nhật Bản với công suất 2.000 chai/giờ.

Từ nguồn nước máy, qua hệ thống máy lọc thô, lọc tinh , điện phân tạo kiềm và khử khuẩn đã cho ra sản phẩm nước uống ion kiềm giàu vi khoáng tốt cho sức khỏe con người.

Sản phẩm nước uống ion kiềm được kiểm tra chất lượng chặt chẽ.

Dây chuyền trang thiết bị tự động được đầu tư hiện đại.

Sản phẩm nước uống ion kiềm được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Các sản phẩm nước uống ion kiềm của Công ty cổ phần nước ION ONE Việt Nam dần trở thành loại nước uống quen thuộc được nhiều gia đình tin dùng, góp phần bảo vệ sức khỏe.

Sản phẩm nước ion kiềm của Công ty cổ phần nước ION ONE Việt Nam, phường Vĩnh Yên được cấp chứng nhận OCOP 3 sao năm 2024

Dương Chung