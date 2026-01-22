Công ty Điện lực Phú Thọ bứt phá trong các phong trào thi đua

“Năm 2025 với Công ty Điện lực Phú Thọ không chỉ là một dấu mốc trong sản xuất, kinh doanh, mà còn là năm bản lề, gắn với những yêu cầu cao hơn về bảo đảm an ninh năng lượng, chất lượng dịch vụ và hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Với tinh thần trách nhiệm cao, sự đoàn kết, đồng lòng, công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong bảo đảm điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh” - đồng chí Đặng Văn Khánh - Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ khẳng định.

Nhân viên Công ty Điện lực Phú Thọ kiểm tra trạm biến áp đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn.

Năm 2025, thực hiện yêu cầu tổ chức lại bộ máy quản lý sau sáp nhập, Công ty Điện lực Phú Thọ đã chủ động xây dựng và triển khai phương án sắp xếp. Nhờ đó, hệ thống bộ máy điều hành được thiết lập khoa học, gồm: Ban Giám đốc, 12 phòng chức năng, 28 đội quản lý điện lực khu vực và 4 đơn vị trực thuộc. Khối lượng quản lý vận hành gồm 67 đường dây 110kV, tổng chiều dài 937km; 40 trạm biến áp 110kV, 76 máy biến áp; 474 đường dây trung áp, tổng chiều dài 8.816km; gần 13.500km đường dây hạ áp. Với năng lực hạ tầng vững chắc, công ty đảm bảo cung cấp điện an toàn cho hơn 978.000 khách hàng, khẳng định vị thế đứng thứ 3 trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về sản lượng điện thương phẩm.

Kết quả của sự nỗ lực là những con số biết nói: Sản lượng điện thương phẩm đạt 10.991,9 triệu kWh, tăng 9,65% so với năm 2024 và đạt 100,11% so với kế hoạch. Tỷ lệ tổn thất điện năng còn 3,7%; doanh thu đạt trên 23 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 11,7% so với năm 2024. Duy trì 11 loại hình dịch vụ kinh doanh điện lực với doanh thu gần 157 tỷ đồng năm 2025, đạt 127% kế hoạch giao, vượt 28% so với năm 2024.

Đây là minh chứng thuyết phục nhất cho hiệu quả của mô hình quản lý mới sau sáp nhập. Kết quả này không chỉ phản ánh nhu cầu điện năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn ngày càng tăng mà còn thể hiện năng lực điều hành, quản lý vận hành hệ thống điện hiệu quả, linh hoạt của công ty trong bối cảnh phụ tải tăng cao, thời tiết diễn biến phức tạp. Việc duy trì thứ hạng cao trong toàn Tổng công ty tiếp tục khẳng định vai trò của Công ty Điện lực Phú Thọ là một trong những đơn vị trọng điểm về kinh doanh điện năng, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Công ty Điện lực Phú Thọ tăng cường công tác kiểm tra, bảo trì lưới điện.

Với cách làm, tư duy mới, công tác đầu tư, xây dựng của Công ty Điện lực Phú Thọ tiếp tục là điểm sáng. Công ty quản lý, điều hành 337 dự án, trong đó có 19 dự án lưới điện 110kV; 295 dự án lưới điện trung và hạ áp. Năm 2025 đã khởi công 107 dự án, đóng điện 83 dự án, đưa vào vận hành 11 dự án trọng điểm, đồng thời thành lập các đội xung kích hỗ trợ thi công các công trình đường dây và trạm biến áp 110kV. Hiện nay, công ty quản lý 978.635 khách hàng, tăng 13.339 khách hàng so với năm trước; cấp điện mới cho 25.659 khách hàng.

Công tác chuyển đổi số trong kinh doanh và dịch vụ khách hàng tiếp tục được đẩy mạnh. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ điện lực khác được mở rộng. Các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được quan tâm. Hội đồng sáng kiến của công ty đã công nhận 21 sáng kiến cấp cơ sở. Công ty đăng ký 6 sáng kiến tham gia xét duyệt cấp tổng công ty và được công nhận 2 sáng kiến, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chất lượng quản lý kỹ thuật.

Công ty Điện lực Phú Thọ triển khai các hoạt động trong tháng tri ân khách hàng.

Cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Phú Thọ chú trọng công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống người lao động. Năm 2025, tổng kinh phí thực hiện các hoạt động an sinh xã hội đạt khoảng 1,64 tỷ đồng, với nhiều chương trình cụ thể: Trao quà Tết; ủng hộ Quỹ Vì người nghèo; hỗ trợ khắc phục thiên tai; thăm hỏi gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ hưu trí; chăm lo đời sống người lao động... Trong tháng tri ân khách hàng với chủ đề “Tiếp tục chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, ổn định”, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực; tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo Tuần lễ Hồng EVN lần thứ XI...

Những hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng là sự tri ân khách hàng đã tin tưởng, đồng hành cùng ngành Điện trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp điện, phát triển dịch vụ khách hàng hiện đại và lan tỏa các hoạt động vì cộng đồng, góp phần hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sau thiên tai.

Công ty Điện lực Phú Thọ vinh dự được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng Cờ đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua.

Với những kết quả trong các phong trào thi đua do Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát động và triển khai, Công ty Điện lực Phú Thọ vinh dự là 1 trong 3 đơn vị được nhận Cờ đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2025 của Tập đoàn. Đây là vinh dự, tự hào cũng đặt ra trách nhiệm, quyết tâm của công ty trong năm 2026 giữ vững vị thế đơn vị tiêu biểu, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thu Hà