Cụm số 9 tỉnh Phú Thọ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Ngày 8/4 (tức ngày 21 tháng 2 năm Bính Ngọ), tại Đền Thượng, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Đoàn đại biểu Cụm số 9 tỉnh Phú Thọ gồm các xã: Mường Động, Kim Bôi, Lương Sơn, Liên Sơn, Cao Dương, Nật Sơn, Hợp Kim và Dũng Tiến đã long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Trong năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, Cụm số 9 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực; kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ; đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy; quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố.

Đoàn đại biểu Cụm số 9 kính cáo anh linh các Vua Hùng.

Các đại biểu dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn Quân Tiên Phong”.

Trước anh linh Tổ tiên và các bậc tiền nhân, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã trong Cụm số 9 nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền kỷ cương, liêm chính, hành động, gần dân, vì dân; quyết tâm xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững, xứng đáng với công đức Tổ tiên.

Tạ Thanh