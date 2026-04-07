Xã Mường Bi dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 7/4, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Bi đã thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Mường Bi dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Mường Bi đã thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao dựng nước của các bậc tiền nhân.

Trước anh linh Tổ tiên, lãnh đạo xã Mường Bi khẳng định: Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ và Nhân dân xã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã nguyện tiếp tục đoàn kết, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch bền vững, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lễ dâng hương là dịp giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Trần Tuấn