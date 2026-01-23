Cụm thi đua số 5 thuộc Cục Thuế triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngay 23/1, Cụm thi đua số 5 thuộc Cục Thuế gồm 6 Thuế tỉnh: Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Cụm thi đua số 5 ký giao ước thi đua năm 2026.

Bám sát chủ đề thi đua năm 2025: “Kỷ cương, trách nhiệm; chủ động, kịp thời; tinh gọn, hiệu quả; đổi mới, sáng tạo; thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Thuế năm 2025, lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam”.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 thuộc Cục Thuế đã triển khai thực hiệu quả các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2025 được Trung ương và địa phương giao. Trong đó nổi bật là, Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách đạt 159,9% dự toán Chính phủ, đạt 140,9% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 131,5% so với cùng kỳ. Thuế tỉnh Quảng Ninh thu ngân sách đạt 182,4% dự toán pháp lệnh, đạt 173,3% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 193% so với cùng kỳ.

Năm 2026, Cụm thi đua số 5 thuộc Cục Thuế tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách đề ra.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm đã tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua; bầu Thuế Quảng Ninh làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 thuộc Cục Thuế và phát động phong trào thi đua năm 2026.

Văn Hải - Mạnh Khiêm