Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn:

Cung cấp đầy đủ nước tưới phục vụ gieo trồng vụ Xuân

Với diện tích được giao phục vụ nước tưới tiêu lớn, trong điều kiện mực nước trên sông Hồng, sông Lô xuống thấp hơn trung bình nhiều năm, nhưng Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Liễn Sơn đã chủ động khắc phục khó khăn, đến ngày 28/2, Công ty cung cấp nước tưới đạt 100% diện tích kế hoạch được giao. Hiện nay, chỉ còn một số diện tích khó nước trồng cây rau màu, Công ty đang chỉ đạo quyết liệt các trạm bơm tận dụng tối đa nguồn nước tích trên các kênh, ngòi, ao hồ, đầm để bơm cung cấp nước dưỡng lúa, và nước phục vụ gieo trồng hết diện tích cây màu còn lại sẽ hoàn thành diện tích gieo trồng được tỉnh giao đúng khung thời vụ.

Trạm bơm điện Bạch Hạc chạy hết công suất bơm khi có lịch xả nước từ hồ thủy điện Hòa Bình và hồ thủy điện Thác Bà nước tích trữ phục vụ gieo trồng và dưỡng lúa vụ Xuân 2026.

Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Liễn Sơn có nhiệm vụ cung cấp nước tưới tiêu cho hơn 70.000ha đất sản xuất nông nghiệp, và bảo đảm tiêu úng cho khu vực nông thôn, đô thị và cung cấp nước nuôi trồng thủy sản trên địa bàn 23 xã, phường hiện nay. Ngoài ra, công ty còn mở rộng cung cấp nước cho 260ha vùng Mê Linh (Hà Nội) và Bạch hạc (Phú Thọ). Vụ xuân 2026, Công ty có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 21.214,5ha, chiếm gần 60% diện tích gieo trồng khu vực Vĩnh Phúc, trong đó diện tích cấy lúa hơn 18.498ha, còn lại là cây rau màu.

Do phân bổ rộng trên địa bàn 23 xã, phường, trong đó nhiều địa hình dốc, phức tạp có nơi phải bơm chuyển tiếp từ 2-4 chuyền, cá biệt có nơi 5 chuyền bơm. Vì vậy, việc quản lý, điều hành nước luôn khó khăn. Vụ Đông năm 2025, do điều kiện mưa ít, mực nước sông Hồng và sông Lô xuống thấp dưới cốt kỹ thuật; ở trạm bơm đầu mối Bạch Hạc và Trạm bơm Đại Định mực nước xuống dưới cốt kỹ thuật, thấp hơn cùng kỳ từ 0,51m các tổ máy bơm cũ hoạt động rất khó khăn.

Để đảm bảo nước tưới cây rau màu, từ cuối vụ Đông 2025, Công ty đã cho nạo vét 4 cửa khẩu chính: Luồng dẫn vào cống 5 cửa Liễn Sơn, luồng dẫn và bể hút trạm bơm Bạch Hạc, Đại Định, Liễu Trì và các điều tiết trên kênh chính tả ngạn, hữu ngạn, kênh 6A và kênh 6B nên đã chủ động để bơm nước phục vụ sản xuất. Đồng thời, sửa chữa công trình bị hư hỏng, nạo vét tu bổ thường xuyên các tuyến kênh thuộc Công ty quản lý, đảm bảo đạt mực nước yêu cầu tại các điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, nhằm kịp thời tưới hiệu quả, rút ngắn được thời gian dẫn nước, giảm được tổn thất nước trong kênh.

Các trạm bơm tưới thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hoàn chỉnh, thay mới đường dây điện của một số trạm bơm nhỏ, nâng cấp trạm bơm và cứng hoá một số đoạn kênh chính đảm bảo vận hành an toàn và đủ số máy để vận hành đạt hiệu quả cao nhất, tiết kiệm điện năng, giảm tổn thất về điện. Các hồ chứa nước vừa và nhỏ đã được cải tạo nâng cấp và lắp các van điều tiết đóng mở.

Vì vậy, khi có lệnh xả nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ hồ Hoà Bình và Nhà máy thủy điện Thác Bà (Yên Bái), mực nước nước sông Hồng mặc vẫn thấp hơn mực nước thiết kế các trạm bơm chỉ còn các máy bơm điện sâu hoạt động, Công ty đã chỉ đạo 3 trạm bơm đầu mối chính gồm Bạch Hạc, Đại Định và Liễu Trì hoạt động hết công suất đảm bảo đủ nước đổ ải và tích trữ vào các ao, hồ, sông ngòi, đập trên địa bàn.

Trạm bơm Quán Bạc, tại xã Nguyệt Đức tích cực bơm nước phục vụ nước dưỡng lúa.

Ông Đặng Anh Minh - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Liễn Sơn cho biết: Để chủ động ứng phó với nguy cơ khô hạn trong vụ Đông Xuân 2025-2026, Công ty đã xây dựng kế hoạch cấp nước tưới và phương án phòng chống hạn hán đồng bộ. Ban chỉ đạo chống hạn được thành lập từ Công ty đến các Xí nghiệp, phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý nguồn nước và tuyên truyền người dân sử dụng nước tiết kiệm. Hệ thống công trình được nạo vét, vệ sinh, bao gồm các cửa khẩu lớn như đập Liễn Sơn và các trạm bơm Bạch Hạc, Đại Định, Liễu Trì.

Đồng thời, rà soát 491 vị trí bơm dã chiến được lắp đặt, gồm 268 máy bơm điện và 223 máy bơm dầu, cùng đắp đập dâng nước và bảo dưỡng toàn bộ thiết bị điện - cơ. Đã lắp đặt 311 máy bơm dã chiến, chuẩn bị hơn 101 nghìn lít dầu Diezen, 3.513 lít dầu nhớt và 537.701 kWh điện đã được dự trù, với tổng kinh phí 19,213 tỷ đồng, sẵn sàng đảm bảo nguồn nước cho vụ Đông Xuân. Trong năm 2025, công tác quản lý, tu bổ và sửa chữa công trình, nạo vét 20.855,57m3 bùn, đào đắp 18.114,55m3 đất, sửa chữa hơn 130m3 bê tông, với hơn 22.510 công lao động.

Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đạt hơn 95,7% kế hoạch vốn, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Năm 2025, dù phải đối mặt với khô hạn và mực nước sông Hồng, sông Lô xuống thấp kỷ lục, Công ty vẫn đảm bảo tổng diện tích phục vụ tưới tiêu đạt 72.690ha, đạt 99% kế hoạch; cấp nước thủy sản 3.228,5ha và tiêu úng nông thôn, đô thị đạt 23.599ha.

Đến ngày 27/2, Công ty đã cung cấp nước tưới được 21.214,5 ha, đạt 100% so với kế hoạch, trong đó diện tích đã cấy 17.750,99ha, đạt 95.7% diện tích kế hoạch; trồng màu được 2.672.43 ha đạt 98.4% so với kế hoạch, diện tích còn lại dân cấy sau do không kịp thời vụ và không có khu vực nào khó khăn về nước tưới. Đến hết 2/2026, Công ty cung cấp đủ 100% nước gieo trồng theo khung thời vụ.

Nhận định trong tháng 3-4, có thể nắng nóng gây hạn hán kéo dài thiếu nước sẽ khó khăn do nhuận tháng nên người dân cấy muộn (đã hết lịch xả nước) trong điều kiện mực nước trên sông Lô và sông Hồng xuống thấp. Để sẵn sàng ứng phó với hạn hán và cung cấp đầy đủ nguồn nước dưỡng lúa, ngay từ đầu vụ, Công ty đã chuẩn bị 69 máy bơm dầu, 146 máy bơm điện dã chiến tại các cụm, trạm sẵn sàng chống hạn trong điều kiện nắng nóng khô hạn kéo dài.

Xuân Hùng