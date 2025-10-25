“Cuộc cách mạng số hóa” tại Yên Thủy

Hiện nay, 85% người có công trên địa bàn đã được mở tài khoản ngân hàng miễn phí để hằng tháng nhận tiền hỗ trợ; 48% công dân đã có tài khoản dịch vụ công; 50% dân số đã cài đặt ứng dụng VNeID mức độ 2; 90% cửa hàng kinh doanh có mã QR thanh toán không dùng tiền mặt... Những con số “biết nói” này là thành quả của những nỗ lực và cam kết chuyển đổi số mạnh mẽ trên địa bàn xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ thời gian qua.

Đẩy mạnh xây dựng chính quyền số

Ngay sau khi đi vào hoạt động, xã đã khẩn trương thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công Quốc gia đối với toàn bộ thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần theo hướng thống nhất, đồng bộ, đảm bảo vận hành hệ thống một cửa điện tử liên thông. Kết quả từ ngày 1/7 đến nay, tỷ lệ hồ sơ giải quyết dưới dạng toàn trình đạt 96,16 %; tỷ lệ hồ sơ đã số hóa kết quả giải quyết TTHC đạt 99,88 %; tỷ lệ thành phần hồ sơ đã số hóa đạt 69.20 %; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 89,18%. Tỷ lệ hài lòng của các tổ chức, cá nhân khi đến thực hiện yêu cầu TTHC tại Trung tâm chiếm tỷ lệ 95% người dân và doanh nghiệp hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính.

Công an xã Yên Thủy tập trung thực hiện việc cài đặt ứng dụng VNeID mức độ 2 cho người dân

Đồng chí Bùi Thị Nhung - Trưởng phòng Văn hóa xã cho biết: Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice đã hoạt động ổn định; 100% cán bộ, công chức, viên chức đã được cung cấp tài khoản thường xuyên thực hiện trao đổi văn bản trên hệ thống. Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp với Viễn thông Yên Thuỷ thành lập nhóm zalo gồm cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên kỹ thuật của VNPT hướng dẫn sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử, khắc phục các sự cố xảy ra trong quá trình sử dụng.

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được UBND xã bố trí, đáp ứng nhu cầu nâng cao hiệu quả việc tổ chức các cuộc họp, giao ban hội nghị trực tuyến, giảm chi phí di chuyển và tiết kiệm thời gian, kinh phí so với hình thức họp trực tiếp tập trung, đạt 100% hội nghị trực tuyến liên thông cấp tỉnh. Hệ thống thư điện tử công vụ được duy trì hoạt động ổn định; 100% cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp đều được cấp hộp thư điện tử công vụ phục vụ trao đổi công việc; cấp 63 tài khoản thư điện tử cho các cơ quan, đơn vị. Việc cấp chữ ký số được quan tâm thực hiện; 100% phòng, ban và 90% lãnh đạo quản lý, 50% chuyên viên được cấp chữ ký số.

Vấn đề phát triển hạ tầng số cũng được quan tâm. UBND xã đã bố trí đủ máy tính, màn hình tra cứu, máy scan... cho cán bộ, công chức và để công dân, tổ chức nộp, tra cứu hồ sơ dễ dàng, thuận tiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Trung tâm phối hợp với VNPT Yên Thủy nâng cấp hệ thống đường truyền lên mạng internet tốc độ 800 Mbps, mạng truyền số liệu chuyên dùng 1GB.

Tập trung phát triển xã hội số

Để phát triển xã hội số, công dân số nhanh chóng, hiệu quả, UBND xã đã thành lập 34 tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn để hỗ trợ người dân.

Xác định doanh nghiệp, HTX và hộ sản xuất kinh doanh là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, đối tượng trực tiếp hưởng lợi từ ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Do đó, UBND xã đã chỉ đạo phòng Kinh tế phối hợp Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, HTX áp dụng các phần mềm quản lý bán hàng, kế toán điện tử, hóa đơn điện tử, khuyến khích đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.

Đến nay, tại Yên Thủy, tỷ lệ người dân trưởng thành có tài khoản giao dịch tại các ngân hàng hoặc các tổ chức khác được phép đạt trên 50%; các hộ gia đình tham gia mua sắm trực tuyến qua các website, sàn giao dịch thương mại, ứng dụng mạng xã hội chiếm tỷ lệ cao. Số lượng cửa hàng kinh doanh có mã QR thanh toán không dùng tiền mặt chiếm khoảng 90% số cửa hàng buôn bán kinh doanh trên địa bàn xã.

Người có công được hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng miễn phí

Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2025, trong 3 ngày (10 - 12/10), Công an xã, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tuyên truyền, vận động và cài đặt ứng dụng VNeID mức độ 2, tích hợp sổ khám sức khoẻ điện tử cho người dân trên địa bàn. Kết quả cụ thể số người dân cài đặt ứng dụng VNeID mức độ 2 đạt 450 người, nâng tổng số người dân trên địa bàn xã đã cài đặt ứng dụng VNeID mức độ 2 lên 11.893/24.012 người, đạt 49,52%. Số người dân tích hợp sổ khám sức khoẻ điện tử trên VNeID đạt 300 người, nâng tổng số người dân trên địa bàn có sổ khám sức khoẻ điện tử lên là 8.696/24.012 người, đạt 36,2%.

Trưởng phòng Văn hóa xã Yên Thủy khẳng định: Kết quả này là minh chứng cho tinh thần chủ động và sự đồng lòng của người dân trong việc tiếp cận công nghệ và tham gia vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Đây chính là động lực lớn, thể hiện sự thấu hiểu về lợi ích thiết thực của tài khoản định danh điện tử, giúp giảm thiểu giấy tờ, đơn giản hóa TTHC và mở ra phương thức giao dịch tiện lợi hơn trong các lĩnh vực để sớm đưa Yên Trị hoàn thành “cuộc cách mạng số hóa”.

Dương Liễu