“Cứu cánh” của người lao động mất việc làm

Tình trạng mất hoặc thiếu việc làm đang là vấn đề trăn trở của xã hội, gây áp lực lớn đối với nhiều người lao động. Trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn như hiện nay, chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã trở thành “cứu cánh” hỗ trợ cho người lao động khi bị mất việc làm.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Tham gia BHTN, hàng tháng, người lao động đóng bằng 1% mức tiền lương, tiền công tháng. Khi nghỉ việc, người lao động được hưởng mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng lên tới 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc, nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá 12 tháng. Khi bị mất việc làm, ngoài việc được nhận tiền BHTN theo quy định, người lao động còn được thông báo để tìm kiếm việc làm mới, hỗ trợ học nghề và tư vấn miễn phí về lao động - việc làm.

Ngay đầu giờ sáng, chị Đinh Thị Quyên, sinh năm 1989 ở xã Hương Cần đã có mặt tại Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Phú Thọ theo lịch hẹn để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp và khai báo tình hình tìm kiếm việc làm. Mang theo đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định, việc hưởng trợ cấp của chị Quyên được cán bộ trung tâm giải quyết nhanh chóng. Chị Quyên chia sẻ: “Năm 2024, tôi sinh cháu thứ 3 và quyết định nghỉ làm tại Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam chuyên sản xuất linh kiện điện tử ở Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội sau 10 năm gắn bó để chăm sóc gia đình và con nhỏ. Sau thời gian nghỉ việc, tôi nhận thấy cần một nguồn hỗ trợ tài chính để ổn định cuộc sống và chuẩn bị tìm việc làm mới. Được bạn bè chia sẻ và tìm hiểu thông tin từ Trung tâm DVVL Phú Thọ, tôi quyết định làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền hơn 30 triệu đồng. Sau khi hưởng trợ cấp, tôi dự định sẽ tìm việc làm mới ở Cụm công nghiệp Hoàng Xá, xã Tu Vũ cách nhà chỉ khoảng 20km”.

Mỗi ngày, Trung tâm DVVL Phú Thọ tiếp đón, tư vấn, giải quyết thủ tục liên quan đến BHTN cho hàng trăm lượt người. Đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương, Trưởng phòng Chính sách BHTN, Trung tâm DVVL Phú Thọ thông tin: “Trong 7 tháng năm 2025, Trung tâm đã triển khai hiệu quả các chính sách BHTN, mang lại sự hỗ trợ thiết thực cho người lao động. Trung tâm tiếp nhận gần 6.000 hồ sơ, trong đó, gần 5.000 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền chi trả BHTN gần 117 tỷ đồng. Về hỗ trợ học nghề, Trung tâm đã hỗ trợ 18 người, với tổng số tiền chi hỗ trợ học nghề 78 triệu đồng”.

Thời gian tới, trung tâm phối hợp với cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh tăng cường theo dõi biến động tham gia bảo hiểm xã hội, đảm bảo tính minh bạch và chính xác; đẩy mạnh tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp, giúp họ nhanh chóng tái hòa nhập thị trường lao động. Dự kiến, trong tháng 8/2025, trung tâm sẽ tư vấn cho 500 lượt người, giới thiệu việc làm trong nước cho 70 lao động và xuất khẩu lao động hoặc du học cho 10 lao động. Trung tâm đề xuất Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, đề nghị các doanh nghiệp phối hợp thường xuyên trong việc báo cáo biến động lao động, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác triển khai chính sách BHTN và hỗ trợ người lao động.

BHTN không chỉ là chính sách an sinh xã hội mà còn là công cụ quan trọng giúp người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn, tìm kiếm cơ hội việc làm mới và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, khẳng định vai trò như một “cứu cánh” thiết thực, góp phần ổn định đời sống và thúc đẩy phát triển thị trường lao động.

Hồng Nhung