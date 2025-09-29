Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Cứu hộ 2 người dân bị mắc kẹt giữa dòng lũ sông Bôi tại xã Dũng Tiến

Chiều 29/9, lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và giải cứu kịp thời 2 người dân bị mắc kẹt giữa dòng lũ sông Bôi tại khu vực bãi giữa, địa phận xóm Ba Giang, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ.

Cứu hộ 2 người dân bị mắc kẹt giữa dòng lũ sông Bôi tại xã Dũng Tiến

Lực lượng chức năng và nhân dân theo dõi công tác cứu hộ 2 người dân bị mắc kẹt tại bãi bồi giữa sông Bôi

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Dũng Tiến, vào hồi 16 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận được vị trí hai nạn nhân đang bị cô lập giữa dòng nước lũ. Trong đó, cháu Hà Hòa Bình (SN 2012) đã được đưa vào bờ an toàn. Công tác cứu hộ tiếp tục được triển khai và đến cuối giờ chiều, lực lượng chức năng đã tiếp cận và thực hiện các biện pháp giải cứu người còn lại là anh Bùi Văn Thống (SN 1984).

Video khu vực 2 người dân bị mắc kẹt

Trước đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, anh Thống và cháu Bình (đều trú tại xóm Mỵ) đã xuống khu vực sông Bôi đoạn gần cầu treo thuộc địa phận xóm Mỵ để vớt một chiếc tủ lạnh bị nước lũ cuốn trôi. Tuy nhiên, do dòng nước lũ dâng cao và chảy xiết, cả 2 cùng chiếc tủ lạnh bị cuốn trôi xuống hạ lưu và may mắn mắc kẹt tại khu vực bãi bồi giữa sông là nơi đang bị chia cắt, cô lập do lũ lớn.

Cứu hộ 2 người dân bị mắc kẹt giữa dòng lũ sông Bôi tại xã Dũng Tiến

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ nạn nhân mắc kẹt giữa dòng lũ

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã khẩn trương triển khai thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, khoảng cách từ hai bên bờ sông đến vị trí các nạn nhân bị mắc kẹt ước chừng 300 mét. Điều kiện nước lớn, dòng chảy mạnh đã gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ.

Cứu hộ 2 người dân bị mắc kẹt giữa dòng lũ sông Bôi tại xã Dũng Tiến

Anh Bùi Văn Thống vui mừng sau khi được cứu hộ thành công

Dù vậy, với sự phối hợp chặt chẽ, khẩn trương giữa Công an, Quân sự xã Dũng Tiến cùng lực lượng chuyên nghiệp thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, công tác cứu nạn đã được triển khai hiệu quả, đảm bảo an toàn cho cả 2 nạn nhân cũng như phương tiện, lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Mạnh Hùng


Mạnh Hùng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Cảnh sát PCCC Mắc kẹt Lực lượng chức năng Cứu nạn sông tỉnh Phú Thọ công tác cứu hộ dân Nạn nhân Giải cứu
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long