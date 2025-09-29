Cứu hộ 2 người dân bị mắc kẹt giữa dòng lũ sông Bôi tại xã Dũng Tiến

Chiều 29/9, lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và giải cứu kịp thời 2 người dân bị mắc kẹt giữa dòng lũ sông Bôi tại khu vực bãi giữa, địa phận xóm Ba Giang, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ.

Lực lượng chức năng và nhân dân theo dõi công tác cứu hộ 2 người dân bị mắc kẹt tại bãi bồi giữa sông Bôi

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Dũng Tiến, vào hồi 16 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận được vị trí hai nạn nhân đang bị cô lập giữa dòng nước lũ. Trong đó, cháu Hà Hòa Bình (SN 2012) đã được đưa vào bờ an toàn. Công tác cứu hộ tiếp tục được triển khai và đến cuối giờ chiều, lực lượng chức năng đã tiếp cận và thực hiện các biện pháp giải cứu người còn lại là anh Bùi Văn Thống (SN 1984).

Video khu vực 2 người dân bị mắc kẹt

Trước đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, anh Thống và cháu Bình (đều trú tại xóm Mỵ) đã xuống khu vực sông Bôi đoạn gần cầu treo thuộc địa phận xóm Mỵ để vớt một chiếc tủ lạnh bị nước lũ cuốn trôi. Tuy nhiên, do dòng nước lũ dâng cao và chảy xiết, cả 2 cùng chiếc tủ lạnh bị cuốn trôi xuống hạ lưu và may mắn mắc kẹt tại khu vực bãi bồi giữa sông là nơi đang bị chia cắt, cô lập do lũ lớn.

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ nạn nhân mắc kẹt giữa dòng lũ

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã khẩn trương triển khai thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, khoảng cách từ hai bên bờ sông đến vị trí các nạn nhân bị mắc kẹt ước chừng 300 mét. Điều kiện nước lớn, dòng chảy mạnh đã gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ.

Anh Bùi Văn Thống vui mừng sau khi được cứu hộ thành công

Dù vậy, với sự phối hợp chặt chẽ, khẩn trương giữa Công an, Quân sự xã Dũng Tiến cùng lực lượng chuyên nghiệp thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, công tác cứu nạn đã được triển khai hiệu quả, đảm bảo an toàn cho cả 2 nạn nhân cũng như phương tiện, lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Mạnh Hùng