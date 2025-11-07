Cựu lãnh đạo NATO: Ukraine “vĩnh viễn chiến tranh” nếu EU không gây sức ép với Nga

Cựu Tổng thư ký khối quân sự NATO Anders Fogh Rasmussen cho rằng Ukraine đối diện “chiến tranh vĩnh viễn” và mất dần lãnh thổ nếu EU không tăng đáng kể sức ép lên Nga thông qua việc triển khai binh sĩ và thiết lập một lá chắn tên lửa và UAV trên lãnh thổ NATO.

Ông Rasmussen cho biết, lá chắn trên là để bảo vệ Ukraine khỏi những cuộc tập kích của Nga vào cơ sở hạ tầng.

Lính Ukraine chiến đấu trong rừng. Ảnh: Nytimes

Trả lời phỏng vấn của tờ The Guardian, cựu quan chức NATO cho rằng nếu những nước như Ba Lan đồng ý cho đặt những hệ thống phòng không nói trên trên lãnh thổ của mình, Nga sẽ hiểu rằng tấn công vào một nước như thế đồng nghĩa với tấn công toàn bộ liên minh quân sự NATO.

Cựu Tổng thư ký NATO Rasmussen nói: “Chúng ta phải giúp đỡ người Ukraine tự vệ trước tên lửa và UAV Nga bằng cách xây dựng một lá chắn phòng không giúp họ bắn hạ tên lửa và UAV phóng từ Nga sang. Những nước NATO cận kề Ukraine có thể là nơi bố trí hệ thống phòng không và tên lửa NATO”.

Ông Rasmussen cũng kêu gọi triển khai một lực lượng châu Âu với nhiệm vụ bảo vệ Ukraine.

Ngoài việc bố trí lá chắn tên lửa - UAV và triển khai binh sĩ châu Âu để bảo vệ Ukraine, ông Rasmussen còn hối thúc trao cho Ukraine thêm tên lửa tầm xa để tấn công thêm các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Ông cho rằng vẫn có thể mở lại các thảo luận về cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ cho Ukraine.

Theo cựu Tổng thư ký NATO, các bước trên sẽ giúp thay đổi cách nghĩ của Tổng thống Nga Putin trong vấn đề Ukraine.

Nguồn vov.vn