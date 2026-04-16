Đa dạng hoạt động quảng bá du lịch dịp Giỗ Tổ

Hướng tới Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, Phú Thọ đã và đang đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, quảng bá nhằm đưa hình ảnh Đất Tổ đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động này là việc tổ chức thành công chương trình đón đoàn Famtrip và Presstrip mang tên “Kết nối miền di sản, trải nghiệm đa sắc” diễn ra trong 2 ngày 19 - 20/3/2026. Đây là hoạt động ý nghĩa quy tụ gần 50 đơn vị lữ hành, cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông cùng những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội như tiktoker và youtuber uy tín trên cả nước nhằm mục tiêu đưa hình ảnh Đất Tổ đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Đoàn Buyer quốc tế khảo sát du lịch Phú Thọ “Điểm đến cội nguồn dân tộc Việt Nam”.

Trong hành trình trải nghiệm kéo dài 2 ngày, đoàn khảo sát đã có cơ hội trực tiếp cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên và chiều sâu lịch sử thông qua một hệ thống các điểm đến phong phú, đa dạng. Điểm nhấn của chương trình là trải nghiệm tour du lịch đêm “Đền Hùng linh thiêng nguồn cội” tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Trong không gian huyền ảo của đất trời về đêm, các thành viên đã vượt qua hàng trăm bậc đá từ cổng đền để thực hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tại Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng và kết thúc tại Đền Giếng, mang lại một trải nghiệm tâm linh đầy thú vị, giàu cảm xúc. Hành trình tiếp nối tại Khu di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Tây Thiên thuộc xã Đại Đình, nơi đoàn thực hiện khảo sát Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, trải nghiệm hệ thống cáp treo hiện đại để vãn cảnh và dâng hương tại Đền Thượng, Đền Cô, Đền Cậu, Đền Thỏng.

Tiếp đó, đoàn còn được hòa mình vào không gian xanh của khu sinh thái rừng Tam Đảo, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Thác Bạc và suối Giải Oan. Vẻ đẹp văn hóa cộng đồng cũng được đoàn khảo sát đánh giá cao khi dừng chân tại điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô. Tại đây, các thành viên đã dâng hương tại ngôi đình cổ kính hơn 300 năm tuổi và thưởng thức Hát Xoan làng cổ, một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO vinh danh. Những trải nghiệm thực tế như tham quan nhà cổ, chợ quê và tham gia gói bánh chưng đã tạo nên một bức tranh du lịch di sản sinh động, gần gũi. Đoàn cũng đã đến Đồi chè Long Cốc, Khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy. Tất cả các điểm đến trong lịch trình đều để lại ấn tượng cho đoàn về chất lượng dịch vụ, hạ tầng giao thông và nét văn hóa đặc trưng của địa phương.

Chia sẻ về những nỗ lực trong công tác thông tin và quảng bá du lịch, đồng chí Nguyễn Đức Hòa - Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, đơn vị đã chủ động đa dạng hóa các hoạt động truyền thông cả trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ số đã tạo nên bước đột phá đáng kể. Trang website dulichphutho.gov.vn có hơn 11 triệu lượt truy cập; Cổng du lịch Myphutho.vn có hơn 3,3 triệu lượt truy cập; Fanpage Du lịch Phú Thọ thu hút trên 31.000 người theo dõi; Facebook: Du lịch Phú Thọ, Trung tâm TTXT Du lịch Phú Thọ, Hát Xoan Phú Thọ, Sản phẩm Du lịch Phú Thọ với 21.000 người theo dõi. Quảng bá Du lịch Phú Thọ thông qua 20 video clip đăng tải trên kênh Youtube “Đất Tổ” thu hút hơn 4.000 lượt đăng ký và 379.567 lượt xem, xây dựng và đăng tải hơn 80 video clip trên kênh Tiktok Du lịch Phú Thọ thu hút 9.355 lượt follow, hơn 247.600 lượt thích và hàng triệu lượt xem; trên 70 bài báo Trung ương, các địa phương quảng bá du lịch Phú Thọ nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng.

Bên cạnh các hoạt động quảng bá trên không gian mạng, Phú Thọ còn tích cực tham gia quảng bá tại các sự kiện lớn như Lễ hội Hoa Ban năm 2026 tại tỉnh Điện Biên, Hội chợ Mùa Xuân năm 2026, Không gian nhà Mường, Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 22, Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội năm 2026. Đồng thời, Trung tâm đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh đón đoàn Famtrip quốc tế gồm 88 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ 8 quốc gia: Hàn Quốc, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Đài Loan, Myanmar, Malaysia, Hong Kong khảo sát khu, điểm, dịch vụ du lịch tỉnh Phú Thọ. Tổ chức sự kiện xúc tiến, quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực và giới thiệu, cung cấp thông tin du lịch tại các khu, điểm du lịch: Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ, xã Hiền Lương; Lễ hội Tây Thiên, xã Đại Đình. Tổ chức sự kiện “Sắc màu Du lịch Đất Tổ” và phát động hưởng ứng kích cầu du lịch Phú Thọ năm 2026.

Hiện nay, các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh cũng đang đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương trên các nền tảng báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và nền tảng số.

Để chuẩn bị tốt nhất cho cao điểm Giỗ Tổ, UBND tỉnh đã tổ chức họp báo thông tin về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Sự kiện nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch của địa phương đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, tỉnh sẽ thiết lập và vận hành Trung tâm Báo chí, đóng vai trò đầu mối cung cấp thông tin chính thống, hỗ trợ các phóng viên tác nghiệp để tuyên truyền toàn diện về các hoạt động của Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ.

Với sự chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp, Phú Thọ kỳ vọng sẽ tạo dựng một mùa lễ hội ấn tượng, khẳng định sức hấp dẫn của một điểm đến thân thiện, giàu bản sắc và không ngừng đổi mới.

Hương Lan