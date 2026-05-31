Sức hút du lịch nghỉ dưỡng Kim Bôi

Sở hữu cảnh quan tươi đẹp, nguồn nước khoáng thiên nhiên quý giá cùng hệ thống giao thông kết nối thuận tiện, xã Kim Bôi là điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giàu sức hút, nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Mandala Retreats Kim Bôi hút khách nhờ không gian xanh mát, tích hợp nhiều dịch vụ tiện ích.

Những chuyến du lịch không chỉ là khám phá điểm đến mới lạ mà còn là hành trình tìm về sự bình yên, tái tạo năng lượng và chăm sóc sức khỏe. Trong xu hướng này, việc tìm đến những nguồn nước khoáng tự nhiên quý giá đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều người. Khu du lịch Suối khoáng Kim Bôi là điểm đến lý tưởng để du khách có thể gác lại mọi âu lo, hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng những liệu pháp trị liệu diệu kỳ từ lòng đất.

Phát huy lợi thế đó, các khu du lịch trên địa bàn xã đang tập trung khai thác tốt tiềm năng. Tiêu biểu như Mandala Retreats Kim Bôi - khu nghỉ dưỡng cao cấp mang phong cách đương đại kết hợp văn hóa bản địa, nổi bật với dịch vụ ngâm khoáng nóng trị liệu, chăm sóc sức khỏe và không gian xanh mát; An Lạc Eco Farm & Hot Springs - điểm nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp suối khoáng nóng, không gian mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên, phù hợp cho các hoạt động trải nghiệm văn hóa và cắm trại ngoài trời.

Các khu du lịch nghỉ dưỡng chú trọng cung cấp các hoạt động trải nghiệm đa dạng cho mọi lứa tuổi.

Anh Trần Xuân Thành đang công tác tại một doanh nghiệp ở Hà Nội chia sẻ: Ngay khi đưa ra gợi ý về chuyến nghỉ dưỡng cuối tuần ở Mandala Retreats Kim Bôi, anh chị em trong công ty đã nhiệt tình hưởng ứng. Thứ nhất, việc di chuyển từ Hà Nội đến Kim Bôi chỉ khoảng 1,5 giờ bằng phương tiện ô tô, đường khá dễ đi, có thể tự lái và search Google Maps là đến thẳng resort; thứ hai, khu khách sạn, khu villa có nội thất rộng rãi, tiện nghi, view hồ bơi hoặc núi rừng siêu chill; thứ ba, khu nghỉ dưỡng có nhiều tiện ích và dịch vụ đa dạng, như: Tắm khoáng, club ngoài trời cho trẻ nhỏ, workshop vẽ tranh, đêm nhạc đất Mường, pháo hoa, chiếu phim ngoài trời, nhà trải nghiệm ngâm chân khoáng nóng...

An Lạc Eco Farm & Hot Springs là không gian nghỉ dưỡng, trải nghiệm các hoạt động khám phá thiên nhiên, văn hóa bản địa.

Cùng tọa độ với Mandala Retreats Kim Bôi, điểm đến An Lạc Eco Farm & Hot Springs là lựa chọn của nhiều đoàn khách, các nhóm gia đình, bạn bè. Chị Khuất Thị Lan Hương - du khách Nghệ An bộc bạch: Những trải nghiệm ở khu nghỉ dưỡng này khiến gia đình tôi rất hài lòng. Nơi đây giống như một khu vườn cổ tích thời hiện đại nhưng vẫn giữ được những nét mộc mạc, hoang sơ. Du khách được hoà mình vào thiên nhiên, tận hưởng trọn vẹn không gian nghỉ dưỡng sang trọng. Các hoạt động mang đậm chất dân gian cũng được tái hiện mang đến cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc, như: Đánh đu, thả diều, đi cà kheo, ghép tranh, làm cơm lam...

Cùng với xã Thanh Thủy, Kim Bôi là 2 địa phương của tỉnh sở hữu tiềm năng du lịch khoáng nóng, thu hút các doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ vào du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, đồng thời là điểm trải nghiệm du lịch suối khoáng nổi tiếng. Trên địa bàn có 20 dự án về du lịch với tổng vốn đăng ký trên 8.000 tỷ đồng. Bên cạnh các khu nghỉ dưỡng mới, như: Mandala Retreat, Yasumi Onsen Resort..., một số khu du lịch hoạt động trước đó, như: An Lạc Eco Farm & Hot Spring, V’Resort, Hoa Viên tiếp tục khai thác tốt lợi thế cảnh quan, bản sắc văn hóa.

Xã Kim Bôi đang khai thác tài nguyên khoáng nóng quý giá gắn với phát triển du lịch nghỉ dưỡng.

Đang trong cao điểm mùa du lịch hè, các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn xã Kim Bôi nhộn nhịp đón hàng nghìn lượt du khách mỗi ngày đến trải nghiệm dịch vụ “chữa lành” và chăm sóc sức khỏe. Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách, trên địa bàn phát triển hệ thống nghỉ dưỡng phong phú, từ các khu resort sang trọng đến khách sạn, nhà nghỉ bình dân được xây dựng hài hòa với thiên nhiên.

Theo đồng chí Bùi Quang Hòa - Chủ tịch UBND xã: Nếu như các khu nghỉ dưỡng biển chỉ có thể hút khách vào mùa hè thì khu nghỉ dưỡng tắm khoáng nóng lại có sức hút khách hàng trong cả 4 mùa. Về tầm nhìn đến năm 2030, địa phương phấn đấu trở thành trung tâm nghỉ dưỡng chất lượng cao, trong đó du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng nóng là điểm nhấn và yếu tố khác biệt để thu hút thị trường khách.

Điểm đến thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

Đặc biệt, các cơ sở lưu trú, điểm đến nghỉ dưỡng trên địa bàn xã tích cực đầu tư phát triển mô hình theo hướng ngày càng hiện đại, kết hợp với bảo tồn bản sắc văn hóa, không gian cảnh quan; tăng cường chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các phòng tập dưỡng sinh, yoga, dịch vụ điều dưỡng, chuỗi tiện ích dịch vụ cao cấp đáp ứng nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng.

Du lịch suối khoáng Kim Bôi là một trong những điểm đến hấp dẫn, nổi bật bởi đến đây, du khách không chỉ được thư giãn, phục hồi năng lượng mà còn được thưởng ngoạn khung cảnh thiên nhiên xanh mát, bầu không khí trong lành; khám phá ẩm thực xứ Mường đặc sắc với món cơm lam, xôi ngũ sắc, cỗ lá, gà nấu măng chua hạt dổi..., mang đậm hương vị núi rừng Tây Bắc.

Bùi Minh