Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Sáng 16/6, tại phường Phong Châu, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các ông, bà thuộc Tổ đại biểu số 3, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã tiếp xúc cử tri các phường Phú Thọ, Phong Châu, Âu Cơ và các xã Chí Tiên, Liên Minh trước Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các ông, bà thuộc Tổ đại biểu số 3, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, cử tri các đơn vị đã được đại biểu HĐND tỉnh thông tin về kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Kỳ họp thứ Hai (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026), HĐND tỉnh khóa XX; kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh thông tin một số nội dung quan trọng và những vấn đề cử tri quan tâm.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, cử tri các địa phương đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Trong đó, cử tri đề nghị tỉnh sớm ban hành cơ chế, chính sách cụ thể để các địa phương thực hiện phương án sáp nhập khu dân cư; nghiên cứu bố trí người hoạt động ở khu dân cư phù hợp, bảo đảm hiệu quả công việc; quan tâm chế độ, kinh phí hoạt động đối với các hội quần chúng như Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Khuyến học, Hội Người cao tuổi; có giải pháp bảo đảm hoạt động thông suốt, đồng bộ của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Đồng chí Nguyễn Kim Chi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thanh Ba, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 3, HĐND tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2026-2031 giải đáp, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Cử tri cũng kiến nghị tỉnh quan tâm bổ sung biên chế, đầu tư cơ sở vật chất cho các trạm y tế xã; sửa chữa, nâng cấp trường học, bảo đảm các tiêu chí trường chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục; kiểm tra, rà soát nguyên nhân và có giải pháp xử lý tình trạng ngập úng tại một số tuyến đường khi mưa lớn; sửa chữa, nâng cấp một số tuyến giao thông xuống cấp, bảo đảm an toàn cho người dân; quan tâm giải quyết vấn đề thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn.

Cử tri xã Liên Minh phát biểu phản ánh, kiến nghị tới đại biểu HĐND tỉnh.

Cử tri xã Chí Tiên phát biểu phản ánh, kiến nghị tới đại biểu HĐND tỉnh.

Thay mặt các đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Kim Chi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thanh Ba, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 3, HĐND tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã làm rõ một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm. Đối với những kiến nghị không thuộc thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Quang cảnh hội nghị.

Lê Hoàng