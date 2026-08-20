Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI:

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ thảo luận tại tổ về một số dự án luật

Ngày 20/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội nghe trình bày các tờ trình, báo cáo về các dự án luật gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi). Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình mục tiêu quốc gia. Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề do đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nêu.

Quốc hội thảo luận tại hội trường.

Buổi chiều, các ĐBQH thảo luận tại tổ về các dự án: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi). Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ thảo luận tại Tổ 15 cùng Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng.

Thảo luận về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), ĐBQH tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành luật. Đại biểu góp ý một số nội dung: Về nguyên tắc tổ chức và mô hình cơ quan điều tra gắn với tinh gọn bộ máy, đề nghị rà soát, quy định chặt chẽ nguyên tắc chỉ đạo, chỉ huy tập trung, thống nhất trong hệ thống cơ quan điều tra theo mô hình tổ chức bộ máy mới, bảo đảm tính độc lập, khách quan, tránh chồng chéo nhiệm vụ và phòng ngừa lạm quyền trong quá trình thực thi công vụ. Về phân định thẩm quyền và quan hệ phối hợp trong tiếp nhận, xử lý tin báo ban đầu, đại biểu đề nghị hoàn thiện quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng công an cơ sở trong việc tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về vi phạm pháp luật và cơ chế phối hợp, chuyển giao hồ sơ cho cơ quan điều tra cấp trên.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh thảo luận tại tổ.

Đối với nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, đại biểu đề nghị rà soát danh mục, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng chuyên ngành được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của các bộ, ngành. Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh cũng đề nghị bổ sung các quy định mang tính nền tảng về chuyển đổi số và quản lý chứng cứ điện tử trong hoạt động điều tra. Đại biểu đề nghị bổ sung các tiêu chuẩn cụ thể về trình độ chuyên môn, kỹ năng ứng dụng công nghệ đối với điều tra viên và hoàn thiện cơ chế bảo vệ điều tra viên khi thực hiện nhiệm vụ theo luật định.

Tham gia dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), ĐBQH tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn cho rằng, bộ luật lần này quy định sâu hơn về quá trình tham gia của tổ chức tìm kiếm, sửa soạn các nội dung liên quan đến môi trường số. Việc chia sẻ dữ liệu điện tử được thu thập trong các vụ án cần được thực hiện chặt chẽ, do đó cần có quy định cụ thể về tính bảo mật.

Góp ý dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Minh Tuấn khẳng định cơ quan soạn thảo đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo công phu và có quan điểm, lập trường đổi mới. Để góp phần hoàn thiện dự thảo, đại biểu nhất trí bổ sung biện pháp ngăn chặn, giám sát điện tử, giảm bớt các cơ sở giam giữ, yêu cầu gia đình phải có trách nhiệm. Đồng thời, cần làm rõ hơn căn cứ khoa học và trường hợp áp dụng biện pháp này. Đại biểu đề nghị bổ sung quy định bắt buộc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam, hoãn xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú, giám sát điện tử đối với các bị cáo, bị can đang tại ngoại nhằm tăng cường công tác quản lý.

Đại biểu Nguyễn Minh Tuấn cũng nêu ý kiến về quy định hiện hành, theo đó có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội ít nghiêm trọng mà Bộ luật Hình sự quy định hình phạt tù đến 2 năm nếu họ tiếp tục phạm tội hoặc bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã. Tuy nhiên, tại dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) cơ quan soạn thảo đề nghị nâng thời hạn không áp dụng biện pháp tạm giam đối với tội phạm ít nghiêm trọng trừ trường hợp liên tục phạm tội, hoặc bỏ trốn, hoặc bị bắt theo quyết định truy nã. Đại biểu đề nghị không mở rộng các trường hợp không bị áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can, bị cáo về tội phạm ít nghiêm trọng mà Bộ luật Hình sự quy định mức hình phạt từ 2 đến 3 năm tù để đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác phòng, chống tội phạm.

Khánh Hà