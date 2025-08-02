Đại diện bóng đá Việt Nam có cơ hội chạm trán Ronaldo ở cúp C2 châu Á

{title}
Nam Định hay CAHN sẽ có cơ hội chạm trán Ronaldo tại cúp C2 châu Á 2025/2026 nếu tiến sâu ở đấu trường này.
Cúp C2 châu Á 2025/2026 nhận được sự quan tâm lớn khi Al Nassr sẽ góp mặt ở khu vực phía Tây với tư cách là đội đứng thứ ba tại giải VĐQG Saudi Arabia mùa trước. Đáng chú ý, Al Nassr đang sở hữu những ngôi sao thu hút sự quan tâm của rất nhiều người hâm mộ như Ronaldo, Sadio Mane, Joao Felix,...
Ronaldo cùng các đồng đội sẽ góp mặt ở cúp C2 châu Á 2025/2026 (Ảnh: Reuters)
Điều đó khiến cúp C2 châu Á mùa này trở nên hấp dẫn hơn khi các đội bóng tại châu Á đều muốn một lần chạm trán Ronaldo. Mùa này, bóng đá Việt Nam góp mặt hai đại diện gồm Nam Định (vô địch V-League) và CAHN (vô địch cúp Quốc gia).
Để có cơ hội chạm trán Ronaldo cùng các đồng đội, đại diện bóng đá Việt Nam cần tiến vào chung kết cúp C2 châu Á 2025/2026. Với thể thức chia bảng theo phía đông và phía tây, đại diện hai khu vực chỉ có thể chạm trán nhau ở trận chung kết.
Với việc bổ sung lực lượng mạnh mẽ cũng như có kết quả khá ấn tượng trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Vì vậy, Nam Định được kỳ vọng sẽ gây ấn tượng tại cúp C2 châu Á mùa này.
Hai đại diện bóng đá Việt Nam sẽ xác định được những đối thủ ở vòng bảng sau lễ bốc thăm chia bảng cúp C2 châu Á sẽ diễn ra vào ngày 15/8.
Nguồn vov.vn
