Đại Đình khai thác tiềm năng du lịch tâm linh

Nằm dưới chân dãy núi Tam Đảo hùng vĩ, xã Đại Đình được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Đại Đình và xã Bồ Lý. Việc sáp nhập đơn vị hành chính có ý nghĩa đặc biệt trong việc mở rộng không gian phát triển, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của đia phương để phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, trong đó, có du lịch tâm linh – loại hình du lịch gắn với các điểm di tích, hoạt động văn hóa tín ngưỡng.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt

Với vị trí địa lý thuận lợi, có tuyến tỉnh lộ 302 chạy qua, nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dang, phong phú, có thác nước, khe suối, núi cao... Xã Đại Đình còn có nguồn tài nguyên văn hóa gồm: hệ thống các di tích thờ Thần, Phật có kiến trúc đa dạng với 8 đền, đình, 7 ngôi chùa, 2 Thiền viện (Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên và Thiền viện Trúc Lâm An Tâm). Đặc biệt, khu di tích, danh thắng Tây Thiên có diện tích 250 ha nằm trải dài từ chân lên đỉnh núi Thạch Bàn thuộc dãy núi Tam Đảo với nhiều công trình như: Khu trung tâm Văn hóa lễ hội Tây Thiên, Bảo Tháp, chùa Thiên Ân, đền Thượng thờ Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu ... Theo ngọc phả, Quốc mẫu Tây Thiên tên thật là Lăng Thị Tiêu, người trang Đông Lộ, xã Đại Đình, vùng non nước Tây Thiên dưới chân núi Tam Đảo. Bà là Chính Vương phi của Hùng Vương thứ VII, có công giúp vua đánh giặc giữ nước, dạy dân trồng lúa, nuôi tằm, dệt vải... giúp người dân có cuộc sống no ấm, bình an. Bà được phong là Tam Đảo sơn trụ Quốc mẫu tối linh Đại vương, Đệ nhất thượng đẳng Phúc thần (vị thần tối cao bảo trợ cho dãy Tam Đảo). Nhân dân địa phương tôn kính lập nhiều đền, miếu thờ phụng và được gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt.

Lễ hội Tây Thiên tổ chức vào 15/2 âm lịch hằng năm thu hút hàng chục nghìn du khách đến tham quan, chiêm bái

Khai thác tối đa lợi thế đó, những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Đại Đình xác định phát triển du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn. Trong xu thế chung hiện nay, du lịch tâm linh chiếm một thị phần không nhỏ du khách. Với hệ thống các đình, đền thờ Quốc mẫu Tây Thiên, khu di tích, danh thắng Tây Thiên đã và đang phát triển du lịch kết hợp các loại hình như: Du lịch sinh thái, tham quan, khám phá với du lịch tâm linh. Hằng năm, lễ hội Tây Thiên được tổ chức vào 15/2 âm lịch để tưởng nhớ Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu đã thu hút hàng chục nghìn khách du lịch và khách thập phương đến tham quan, chiêm bái.

Trên địa bàn xã có Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, đây là một trong ba thiền viện lớn của Việt Nam được xây dụng ngay bên cạnh khu di tích danh thắng Tây Thiên. Đây không chỉ được biết đến là nơi đất linh mà còn là địa danh nổi tiếng thu hút đông đảo phật tử, du khách hành hương về cõi Phật, thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình. Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên còn được xác định là cái nôi của Phật giáo Việt Nam, được phục dựng trên nền chùa cổ Thiên Ân Thiền Tự.

Cùng với việc trùng tu, tôn tạo, xây dựng mới các khu di tích, danh lam thắng cảnh, các loại hình dịch vụ trên địa bàn được đầu tư, góp phần đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của hàng vạn lượt du khách thập phương tới tham quan, thưởng ngoạn cũng như nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn. Hiện nay, trên địa bàn xã có 435 hộ kinh doanh dịch vụ nhỏ và vừa, tập trung chủ yếu tại khu danh thắng Tây Thiên, trong đó, có khoảng 60 hộ kinh doanh ăn uống; trên 280 hộ kinh doanh dịch vụ trên 280 hộ, khoảng 20 hộ kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn với trên 300 phòng...

Thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, Đảng bộ xã Đại Đình tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng để lãnh đạo thực hiện các giải pháp trong việc quy hoạch, tổ chức lại không gian phát triển, khai thác hiệu quả các tiềm năng về du lịch, dịch vụ gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy, UBND xã Đại Đình tiếp tục tập trung phát triển dịch vụ, du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của xã. Tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, khuyến khích tổ chức, cá nhân phát triển các khu thương mại, hệ thống nhà hàng, khách sạn gắn với quảng bá sản phẩm đặc trưng phục vụ du lịch. Đầu tư xây dựng Tây Thiên trở thành điểm đến ấn tượng với sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố tâm linh và vẻ đẹp hữu tình của thiên nhiên. Khơi dậy mạch nguồn Lễ hội Tây Thiên tương xứng với vị thế Quốc mẫu Tây Thiên và tiềm năng du lịch của khu danh thắng Tây Thiên vừa mang sắc thái truyền thống, vừa đáp ứng ước vọng tâm linh. Gắn phát triển du lịch với các quy hoạch kinh tế, xã hội và bảo tồn di tích danh thắng Tây Thiên- Tam Đảo theo Quyết định số 1734 của Thủ tướng Chính phủ. Xã huy động các nguồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông, du lịch kết nối các điểm di tích. Đẩy mạnh quảng bá, xây dựng hình ảnh Đại Đình- Tây Thiên trên các nền tảng số; phát triển sản phẩm du lịch tâm linh đặc sắc, kết hợp du du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và thể thao... Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn, bảo vệ cảnh quan, môi trường khu di tích; đồng thời, tham gia làm du lịch có trách nhiệm, giữ gìn bản sắc văn hóa, lối sống văn minh trong giao tiếp với du khách; ngăn chặn các hành vi mê tín dị đoan, thương mại hóa tín ngưỡng làm sai lệch giá trị tâm linh. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân.

Hoàng Nga - Dương Chung