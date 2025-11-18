Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư - diện mạo mới, sức mạnh mới

Không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh kể từ sau thời điểm sáp nhập (1/7) mang đến cảm nhận rất mới lạ. Rộn ràng mà trang trọng, gần gũi mà vẫn toát lên tinh thần đổi mới. Giữa những nếp làng quen thuộc, diện mạo cộng đồng và sức mạnh đại đoàn kết đang được khơi dậy mạnh mẽ hơn, tạo nên bức tranh sinh động về một Phú Thọ mở rộng, thống nhất, giàu nguồn lực và đậm chất nghĩa tình.

Diện mạo mới trong từng khu dân cư

Từ các khu vực đô thị trung tâm như Việt Trì, Vĩnh Yên, Hòa Bình đến những vùng nông thôn rộng lớn sau sáp nhập, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân dường như đã trở thành dịp để mỗi cộng đồng nhìn lại hành trình “một nhà mới - tâm thế mới”.

Tiết mục văn nghệ “Cây nhà lá vườn” trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở tổ dân phố Nam Đầm Vạc, phường Vĩnh Phúc năm 2025

Nếu trước 1/7, quy mô tổ chức chủ yếu diễn ra trong phạm vi xã, phường cũ với không gian khá nhỏ, hoạt động còn thiên về nghi thức thì nay, nhiều khu dân cư đã chủ động mở rộng không gian văn hóa, tăng phần hội, tôn vinh sự tham gia của người dân như một chủ thể chính.

Ở các khu vực vốn có sự khác biệt về phong tục giữa Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình cũ, Ngày hội năm nay thể hiện sự hòa quyện tự nhiên: màn trống hội rộn rã bên cạnh điệu Soọng cô, tiết mục cồng chiêng xen lẫn những trích đoạn chèo, hát xoan. Những giá trị văn hóa đặc sắc không chỉ được giữ mà còn kết nối, bổ sung cho nhau, tạo thành một dòng chảy văn hóa thống nhất trong diện mạo mới của tỉnh.

Nhiều khu dân cư sau sáp nhập đã chủ động nâng cấp nhà văn hóa, mở rộng sân chung, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, đường hoa, không gian sinh hoạt cộng đồng. Sự thay đổi không chỉ nằm ở hạ tầng mà còn ở cách người dân cùng nhau giữ gìn, góp công, góp sức.

Dễ thấy nhất là phong trào chỉnh trang đường làng, ngõ xóm đạt trên 80% khu dân cư toàn tỉnh thực hiện ngay trong đợt phát động đầu tiên kể từ tháng 7/2025. Tinh thần làm chủ, tinh thần đoàn kết vì một cộng đồng tốt đẹp hơn lan tỏa rõ rệt.

Sức mạnh mới từ sự gắn kết rộng lớn

Điểm khác biệt nổi bật so với trước kia là phạm vi đoàn kết đã rộng hơn, đa dạng hơn. Khi Phú Thọ mới hình thành, sự giao thoa về dân cư, ngành nghề, văn hóa làm cho các khu dân cư trở nên phong phú, tạo điều kiện để Ngày hội trở thành “điểm hẹn” gắn kết của nhiều nhóm cộng đồng khác nhau.

Trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiều tổ dân phố đã tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh và tăng sự gắn kết giữa các cư dân

Ban công tác Mặt trận tại các khu dân cư sau sáp nhập cũng hoạt động hiệu quả hơn. Việc vận động Quỹ “Vì người nghèo” hay hỗ trợ các hộ khó khăn đạt kết quả cao hơn trước. Chỉ trong hơn 4 tháng (từ 1/7 đến nay), toàn tỉnh đã huy động tăng thêm khoảng 25% nguồn lực xã hội hóa so với cùng kỳ năm trước, nhiều địa phương vượt gấp đôi chỉ tiêu nhờ sự đồng lòng của người dân và doanh nghiệp.

Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với Ngày hội được mở rộng. Nếu như trước đây, nhiều khu dân cư còn lúng túng trong việc lựa chọn mô hình chung tay, thì nay, các hoạt động như “Tuyến phố sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Vườn hoa cộng đồng”, “Ngày cuối tuần vì cộng đồng” được người dân chủ động triển khai. Mỗi mô hình nhỏ kết nối lại thành sức mạnh lớn, tạo nên hình ảnh một Phú Thọ mới năng động và đoàn kết hơn.

Một điểm đáng chú ý là sự tham gia của lớp trẻ. Ở nhiều nơi, thanh niên tự đứng ra tổ chức sân chơi dân gian, kết nối truyền thống với hiện đại. Những hoạt động như chạy bộ gây quỹ, triển lãm ảnh làng quê, góc check-in văn hóa địa phương thu hút đông đảo người dân. Điều trước đây ít xuất hiện thì nay trở thành nét văn hóa mới, phản ánh sự chuyển mình trong tư duy cộng đồng.

Lan tỏa niềm tin và khát vọng vươn lên

Không chỉ là dịp sum họp, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân sau sáp nhập còn mang ý nghĩa khẳng định niềm tin của cộng đồng vào sự đổi thay của tỉnh. Mỗi cuộc trò chuyện, mỗi hoạt động chung đều hướng về mục tiêu xây dựng một Phú Thọ rộng lớn hơn, mạnh mẽ hơn về kinh tế, giàu bản sắc hơn về văn hóa và vững chắc hơn về an ninh - trật tự.

So với giai đoạn trước sáp nhập, người dân nhận thấy tính liên kết vùng được tăng cường rõ rệt. Nhiều chính sách mới của tỉnh sau sáp nhập được phổ biến ngay trong Ngày hội như cải cách hành chính, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, phát triển kinh tế số, chuyển đổi số trong cộng đồng. Điều đó giúp người dân nắm bắt kịp thời, tạo đồng thuận cao và tinh thần cùng tham gia vào quá trình xây dựng địa phương.

Từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bào Mường, Dao đến người Kinh, tiếng cười nói trong Ngày hội đều chung một thông điệp: Đoàn kết là gốc của phát triển; sức mạnh của cộng đồng chính là sức mạnh của tỉnh.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm nay vì thế không chỉ là một sự kiện văn hóa - xã hội quen thuộc mà còn là minh chứng sống động cho sự hội tụ, giao thoa và phát triển của tỉnh Phú Thọ mới. Diện mạo mới cho thấy sự đổi thay tích cực, sức mạnh mới đến từ tinh thần đồng lòng. Tất cả đang hòa vào nhau để tạo nên một Phú Thọ rộng mở, nhân ái và bền vững trên hành trình dựng xây tương lai.

Quang Nam