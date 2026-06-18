Đại Đồng chú trọng phát triển đảng viên từ cơ sở

Những năm qua, Đảng bộ xã Đại Đồng luôn xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng nhằm bổ sung lực lượng kế cận, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên của xã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Mở rộng nguồn phát triển đảng viên

Điểm nổi bật trong công tác phát triển đảng viên ở Đại Đồng là không chỉ chú trọng trẻ hóa đội ngũ mà còn quan tâm kết nạp những quần chúng cao tuổi có uy tín, có nhiều đóng góp cho địa phương và đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng.

Trung tuần tháng 3/2026, quần chúng ưu tú Vũ Đình Khắc (62 tuổi), ở xóm Khao vinh dự được Chi bộ xóm Khao tổ chức lễ kết nạp vào Đảng sau nhiều năm tích cực tham gia công tác xã hội, vận động Nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ông Vũ Đình Khắc (áo xanh) vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Vũ Đình Khắc chia sẻ: “Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn đối với tôi. Dù tuổi đã cao nhưng tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển".

Theo đồng chí Bùi Mạnh Hùng - Bí thư Chi bộ xóm Khao, việc kết nạp những quần chúng cao tuổi có uy tín, có nhiều đóng góp cho cộng đồng đã tạo sức lan tỏa tích cực trong Nhân dân. “Đây là những tấm gương tiêu biểu, có ảnh hưởng trong cộng đồng. Khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ. Việc kết nạp các quần chúng cao tuổi đủ điều kiện vào Đảng không chỉ tăng cường lực lượng cho chi bộ mà còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khích lệ người dân tích cực tham gia các phong trào ở địa phương".

Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng

Hiện Đảng bộ xã Đại Đồng có 56 tổ chức cơ sở đảng với 1.175 đảng viên. Ngay từ đầu năm 2026, Đảng bộ xã xây dựng kế hoạch kết nạp 35 đảng viên mới trở lên. Từ đầu năm đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 20 đảng viên mới, trong đó có nhiều đoàn viên thanh niên, hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Cán bộ Ban Xây dựng đảng xã Đại Đồng thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền về công tác phát triển đảng viên.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn vẫn gặp không ít khó khăn khi nhiều thanh niên sau khi tốt nghiệp phổ thông lựa chọn làm việc tại các khu công nghiệp hoặc đi lao động ngoài địa phương, khiến nguồn phát triển Đảng tại chỗ ngày càng thu hẹp.

Trước thực tế đó, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ chủ động phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực trong các tổ chức đoàn thể, lực lượng dân quân, tổ an ninh trật tự ở cơ sở; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị cho thế hệ trẻ.

Đồng thời, phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú; chú trọng phát hiện những cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Hàng năm, xã phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hàng chục quần chúng ưu tú, tạo nguồn kết nạp ổn định.

Đồng chí Nguyễn Đức Thuận - Bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng cho biết: “Phát triển đảng viên không chỉ là bảo đảm về số lượng mà quan trọng hơn là chất lượng. Đảng ủy xã luôn chú trọng lựa chọn những quần chúng thật sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến. Việc kết nạp những quần chúng cao tuổi có uy tín vào tổ chức cũng là một trong những giải pháp phù hợp nhằm tăng cường sức mạnh của tổ chức Đảng ở khu dân cư”.

Từ những cách làm linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, công tác phát triển đảng viên ở Đại Đồng đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, tạo nguồn nhân lực chính trị kế cận, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, xây dựng Đảng bộ xã Đại Đồng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Những đảng viên mới được kết nạp, dù là thanh niên hay người cao tuổi, đều phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới và vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương ngày càng vững mạnh.

Đinh Thắng