Đại hội Công đoàn xã Hội Thịnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 26/10, Công đoàn xã Hội Thịnh tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự Đại hội có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, xã Hội Thịnh và 150 đại biểu đại diện cho hơn 2.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn các xã Hội Thịnh, Hoàng An, Tam Dương Bắc.
Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Lãnh đạo xã Hội Thịnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Công đoàn xã Hội Thịnh được giao nhiệm vụ quản lý, phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở ở địa bàn các xã Hội Thịnh, Hoàng An và Tam Dương Bắc. Từ khi thành lập đến nay, phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn của Công đoàn xã Hội Thịnh đạt nhiều kết quả tích cực. Đội ngũ công nhân lao động, cán bộ, đoàn viên nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Các đại biểu dự Đại hội.
Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và nhiệm vụ, giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất - linh hoạt - sáng tạo - ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số. Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phát huy vai trò là chỗ dựa tin cậy của người lao động. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, năng lực, uy tín; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; góp phần đưa xã Hội Thịnh phát triển giàu đẹp, văn minh.
Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh trao Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn xã Hội Thịnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp những ý kiến tâm huyết vào báo cáo chính trị nhằm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn xã Hội Thịnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 9 đồng chí.
Trần Tỉnh
