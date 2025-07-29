Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Trong 2 ngày 28-29/7, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề “Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, bản lĩnh, năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới”.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cùng 184 đại biểu đại diện cho trên 2.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Phú Thọ được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025 theo Quyết định số 10-QĐ/TU, ngày 26/6/2025 của Tỉnh uỷ Phú Thọ. Là Đảng bộ mới thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình; hiện nay, Đảng bộ có 12 chi, đảng bộ cơ sở và trên 2.700 đảng viên.

Trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi và thách thức đan xen, tổ chức, mô hình hoạt động của Đảng bộ có tính đặc thù, chưa có tiền lệ; song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đã từng bước vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục phát huy; nền nếp, hình thức, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ không ngừng được đổi mới và nâng cao; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ được triển khai kịp thời, đồng bộ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành tổ chức đại hội các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra; công tác an sinh xã hội được được quan tâm; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Những kết quả đó chính là minh chứng sinh động, rõ nét cho sự nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng của toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 6 chỉ tiêu cụ thể, gồm: Phấn đấu, hằng năm 100% cơ quan, đơn vị có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch công tác chuyên môn; 100% cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng và duy trì có hiệu quả ít nhất 1 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 1 mô hình Dân vận khéo. Hàng năm, có từ 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có tổ chức cơ sở đảng xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ và trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới đảm bảo số lượng, chất lượng theo kế hoạch hằng năm đề ra. 100% các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị ứng dụng việc chuyển đổi số vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 100% cấp uỷ, ủy ban kiểm tra xây dựng và thực hiện nghiêm, có hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; 100% dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên khi được phát hiện phải được kiểm tra, kết luận; 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được giải quyết kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh là tổ chức Đảng mới thành lập, gồm các tổ chức Đảng trong cơ quan HĐND tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan tư pháp cấp tỉnh... Những cơ quan này giữ vai trò then chốt trong công tác tham mưu, hoạch định và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vì thế vai trò, vị thế của Đảng bộ là đặc biệt quan trọng. Trong nhiệm kỳ mới, trước hết, Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, tầm nhìn, đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo đột phá để nâng cao chất lượng lãnh đạo, năng lực điều hành và sức chiến đấu của Đảng bộ và các tổ chức Đảng trực thuộc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, quan tâm chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương lớn của Trung ương và của tỉnh về cải cách tổ chức bộ máy. Rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh tinh gọn, đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo mỗi tổ chức phải có chức năng rõ ràng, không chồng chéo. Đi liền với kiện toàn tổ chức là xây dựng văn hóa công sở, văn hóa công vụ kiểu mẫu, giữ vững đoàn kết nội bộ, kỷ luật và kỷ cương hành chính... Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đạo đức, năng lực nổi trội, có tư duy đổi mới và khát vọng cống hiến; tăng cường chuyển đổi số trong công tác Đảng, ứng dụng CNTT vào quản trị nội bộ, công tác văn phòng, công tác cán bộ, công tác dân vận – tạo nền tảng xây dựng tổ chức Đảng hiện đại, minh bạch hiệu quả, phấn đấu hình thành mô hình tổ chức Đảng điện tử trong cơ quan Đảng. Từng bước chuẩn hóa dữ liệu đảng viên, hồ sơ tổ chức Đảng một cách khoa học, hiện đại.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đổi mới, sáng tạo và sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I, tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Phú Thọ trong thời kỳ mới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Các đại biểu đã thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại hội kêu gọi các cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

