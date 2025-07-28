Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Âu Cơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 28/7, phường Âu Cơ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và 168 đại biểu đại diện cho 1.600 đảng viên của 36 chi, Đảng bộ trực thuộc.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Nguyễn Hải và các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đảng bộ phường Âu Cơ được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập 3 đơn vị hành chính gồm hai phường Âu Cơ, Thanh Vinh và xã Thanh Minh với tổng diện tích tự nhiên 12.517km2, dân số 18.951 người. Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song Đảng bộ và Nhân dân các địa phương đã phát huy đoàn kết, thống nhất, vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong chỉ đạo, điều hành; huy động mạnh mẽ các nguồn lực phát triển trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển dịch vụ, xây dựng đô thị văn minh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phường cơ bản thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết đề ra. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2025 đạt 85,3 tỷ đồng, đạt 108%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 3.250 tỷ đồng, đạt 108,3%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,76%, hộ cận nghèo còn 1,12% (vượt chỉ tiêu Đại hội). Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 97,4%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 96,4% (vượt chỉ tiêu Đại hội). Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 58 đảng viên.

Cùng với phát triển kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Chất lượng các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa luôn được duy trì và phát triển. Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành có nhiều chuyển biến. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ và hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực xây dựng phường Âu Cơ trở thành đô thị phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Âu Cơ đã đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp và khâu đột phá: “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cải cách hành chính theo hướng phục vụ; huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, phát triển”.

Trong đó, đề ra mục tiêu thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2030 đạt 170 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trong nhiệm kỳ đạt trên 5.500 tỷ đồng. Đến năm 2030, trên địa bàn phường có 250 doanh nghiệp; 150 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp. Tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính xử lý trực tuyến toàn trình đạt 100%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều phấn đấu giảm 0,1%, đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo...

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Nguyễn Hải phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hải - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ và Nhân dân phường Âu Cơ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường khoá mới và cả hệ thống chính trị cần nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy mới, tập trung xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thực hiện Nghị quyết Đại hội, chủ động xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể để thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra. Tập trung phát triển kinh tế, chú trọng công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong cả hệ thống chính trị, nâng cao hơn nữa hoạt động của Trung tâm phục vụ Hành chính công với mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.

Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Nguyễn Hải tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Âu Cơ nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Đảng ủy phường Âu Cơ; đồng chí Hà Tuấn Anh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Âu Cơ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Vĩnh Hà