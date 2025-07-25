Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Vân Phú lần thứ I

Ngày 25/7, Đảng bộ phường Vân Phú tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có 189 đại biểu chính thức đại diện cho trên 2.000 đảng viên của 57 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phường Vân Phú được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của các xã: Kim Đức, Phượng Lâu, Hùng Lô và phường Vân Phú.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân trong phường đã đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Các chỉ tiêu về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định; hạ tầng đô thị được đầu tư nâng cấp; chất lượng giáo dục, y tế, đời sống văn hóa - tinh thần của Nhân dân được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng địa phương được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Thu ngân sách Nhà nước đạt 267,3 tỷ đồng; số lao động được giải quyết việc làm bình quân hằng năm là 590 lao động. Nhiệm kỳ qua, phường Vân Phú chú trọng phát triển đô thị, trong đó có nhiều dự án giao thông, hạ tầng trọng điểm do tỉnh Phú Thọ và thành phố Việt Trì (cũ) quyết định đầu tư với gần 40 dự án.

Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Vân Phú tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện hiệu quả 2 khâu đột phá: Phát triển du lịch, dịch vụ gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá đặc trưng, truyền thống và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng từng bước phát triển đô thị xanh, văn minh, hiện đại. Phấn đấu hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đến năm 2030, thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân hàng năm 12% trở lên, đạt 300 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện đạt 25.000 tỷ đồng. Tổng số doanh nghiệp hoạt động 380 doanh nghiệp. 100% cán bộ, công chức cấp phường được đào tạo kỹ năng số cơ bản và làm chủ kỷ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành.

Đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vân Phú nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân phường Vân Phú đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí đề nghị, Đảng bộ phường cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đoàn kết, thống nhất, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Cụ thể hóa nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch, với lộ trình rõ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Đổi mới tư duy quản lý theo hướng chính quyền kiến tạo. Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp, gần dân, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội.

Phát huy lợi thế về vị trí địa lý, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng cơ cấu ngành dịch vụ du lịch, lấy phát triển thương mại, dịch vụ du lịch làm động lực tăng trưởng kinh tế. Quy hoạch hợp lý các khu đất giáp trục đường lớn khu vực ga đường sắt để hình thành các khu dịch vụ thương mại cao cấp, hiện đại, trung tâm logistics phục vụ sản xuất kinh doanh. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để kinh tế tư nhân phát triển đúng định hướng. Đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong quản lý điều hành, phục vụ Nhân dân, trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tại đại hội đã công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy về việc chỉ định BCH, BTV, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vân Phú.

Hoàng Hương