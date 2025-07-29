Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Nghĩa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Sáng 29/7, Đảng bộ xã An Nghĩa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Ngọc Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Tham dự Đại hội có 165 đại biểu đại diện cho trên 1.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Võ Ngọc Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã An Nghĩa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính xã Phú Thành, xã Phú Nghĩa và thị trấn Ba Hàng Đồi. Đảng bộ xã có 23 tổ chức cơ sở Đảng và 35 chi bộ trực thuộc Đảng bộ với 1.807 đảng viên. 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kinh tế tăng trưởng bình quân 11,8%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 2,97%. Đến nay, xã đạt 15/19 tiêu chí xã NTM. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng – an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh.

Đồng chí Võ Ngọc Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội xác định phương hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, sát dân, gần dân, vì dân; đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong quản lý, điều hành và phát triển; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, giá trị bản sắc văn hóa dân tộc; phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; sử dụng hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để xây dựng xã An Nghĩa phát triển toàn diện, bền vững. Đảng bộ xã đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và các giải pháp chủ yếu phấn đấu đến năm 2030 thu ngân sách đạt 30 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 3%, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Nghĩa khoá I ra mắt Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Ngọc Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích Đảng bộ và Nhân dân xã An Nghĩa đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị: Nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành khóa mới tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân; tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Đồng thời, quan tâm xây dựng thiết chế văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối vùng, thúc đẩy phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và sản xuất nông nghiệp chất lượng cao theo hướng chuyển đổi số...

Tại Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 27 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thanh Long được chỉ định giữ Bí thư Đảng ủy xã An Nghĩa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hương Lan