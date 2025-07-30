Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bản Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 30/7, Đảng bộ xã Bản Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Bản Nguyên được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã: Cao Xá, Vĩnh Lại và Bản Nguyên (huyện Lâm Thao cũ). Nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, Đảng Bộ, chính quyền và Nhân dân xã đã nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Kinh tế có nhiều khởi sắc, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, chăm lo.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong đó, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 331 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 2.400 tỷ đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 78%; tỷ lê hộ nghèo giảm còn 0,79%; xã có 33 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 2 khu dân cư thông minh...

Xác định mục tiêu nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đề cao dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của vùng cận đô thị, huy động mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên.

Đẩy mạnh sản xuất hàng hóa nông nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ; quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khoẻ cho Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội,... phấn đấu xây dựng xã Bản Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh và bền vững.

Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 16 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp, đặc biệt là xác định khâu đột phá: Huy động mọi nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, nông nghiệp cận đô thị; tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, an toàn sinh học.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bản Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân xã Bản Nguyên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, gợi mở thêm một số nội dung để Đảng bộ xã Bản Nguyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ tới như:

Tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tập trung nỗ lực tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân trong sự nghiệp phát triển quê hương.

Khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, cận đô thị. Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển theo tinh thần Nghị quyết 68 của Trung ương.

Tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện văn hóa xã hội, thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ, chất lượng, kỹ năng công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xã khi đi vào vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Quan tâm phát triển, quản lý tốt các hoạt động văn hóa, tạo môi trường lành mạnh, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, tạo sức mạnh nội sinh để phát triển kinh tế xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu đến năm 2030 xã Bản Nguyên không còn hộ nghèo. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân.

Các tầng lớp nhân dân chúc mừng Đại hội

Ngay sau Đại hội, xã Bản Nguyên cần sớm xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí ủy viên, đảm bảo mỗi nhiệm vụ, mỗi vị trí công tác phải có người đảm nhiệm và chịu trách nhiệm. Đồng thời khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030...

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 31 đồng chí; Đồng chí Bùi Quang Thái được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bản Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Lê Hoàng