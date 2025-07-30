Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Xuyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 30/7, Đảng bộ xã Bình Xuyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Bình Xuyên cũ và các xã, thị trấn Gia Khánh, Thiện Kế, Hương Sơn trước khi sáp nhập, cùng 170 đại biểu đại diện cho gần 1.600 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và Nhân dân xã Bình Xuyên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đảng bộ xã đã kết nạp được 167 đảng viên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 13-15%, trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 97,7%; khu vực dịch vụ chiếm 1,9%; khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 0,4%. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 1.057 tỷ đồng. Đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 74,6 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 giảm còn 0,27%. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Bình Xuyên đề ra 19 chỉ tiêu, 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 5 khâu đột phá. Phấn đấu đến năm 2030, xã Bình Xuyên phát triển toàn diện, có hệ thống chính trị vững mạnh, kinh tế phát triển bền vững, đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt, xứng đáng là một trong những địa phương trung tâm phát triển của tỉnh Phú Thọ. Trong đó, thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 1.700 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 85 triệu đồng/năm. Hằng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ; chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Nhân dân xã Bình Xuyên trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu Đảng bộ xã nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp, có khả năng để đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bố trí, sắp xếp, đưa vào sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tránh lãng phí các trụ sở, trang thiết bị của cơ quan Nhà nước sau sáp nhập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Xuyên khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Xác định cụ thể danh mục các dự án có tính khả thi, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện để thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội với tinh thần quyết tâm, phấn đấu, nỗ lực cao trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ lộ trình, rõ tiến độ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thu hút đầu tư, tạo điều kiện để phát triển kinh tế các hộ gia đình, cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp.

Tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với cải cách hành chính trong Đảng. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và kết luận số 21 khóa XIII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện các quy định nêu gương việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Xuyên nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Vũ Ngọc Vinh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Trần Tỉnh