Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chân Mộng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 28/7, Đảng bộ xã Chân Mộng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Chân Mộng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Chân Mộng, Yên Kiện và Hùng Long. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ và chính quyền xã đã nỗ lực, phát huy được nội lực, khai thác tốt tiềm năng, từng bước đưa địa phương chuyển mình tích cực, đạt được những kết quả nổi bật. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Thu ngân sách Nhà nước đến năm 2025 đạt 26,82 tỷ đồng; thu nhập bình quân 48,2 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ giao thông được cứng hoá 78,8%. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, chỉ còn 3,44%. Quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Với phương châm phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát triển xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu xây dựng quê hương Chân Mộng ngày càng giàu đẹp, văn minh, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội đề ra các các mục tiêu chủ yếu và 16 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp và đặc biệt là xác định 2 khâu đột phá: Phát huy lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá tập trung, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của địa phương; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư phát triển các dự án kinh tế trọng điểm, phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn và các đại biểu chụp ảnh cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chân Mộng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả mà toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân xã Chân Mộng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để Đảng bộ xã Chân Mộng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ tới: Hoàn thiện sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo toàn diện, đặc biệt trong điều kiện chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Chú trọng phát triển toàn diện văn hóa - xã hội. Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã cần tập trung nghiên cứu, quy hoạch tổng thể, định hướng tạo không gian phát triển mới, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế; huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hình thành hệ sinh thái hoàn chỉnh tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Trong đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hoá, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đặc biệt là các sản phẩm đã có thương hiệu và thế mạnh như bưởi diễn tôm xanh Vân Đồn, vải chín sớm Hùng Long, thanh long ruột đỏ Yên Kiện... Khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, nhất là hợp tác xã, tổ hợp tác để dẫn dắt phát triển và bao tiêu sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản. Huy động hiệu quả nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia và toàn xã hội để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững.

Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, triển khai thực hiện quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề như nghề làm mỳ gạo ở Vụ Quang, nghề chế biến lâm sản ở Yên Kiện, nghề chế biến lá mai diễn xuất khẩu ở Chân Mộng, Minh Phú; tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nhằm thu hút các dự án sản xuất kinh doanh và cụm công nghiệp Nam Đoan Hùng, tạo động lực phát triển công nghiệp trên địa bàn. Đi đôi với phát triển sản xuất, cần tăng cường quản lý tài nguyên, xử lý nghiêm các vi phạm trong khai thác khoáng sản, đất đai, bảo đảm môi trường phát triển lành mạnh.

Về thương mại, dịch vụ, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động thương mại, dịch vụ; tăng cường thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại, chợ, siêu thị; đồng thời khai thác lợi thế về giao thông thuận lợi để phát triển dịch vụ, thương mại trên các trục đường chính qua xã như Âu Cơ kéo dài, Kim Xuyên kéo dài, tuyến Quốc lộ 2, đường Chiến thắng Sông Lô, tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, đường thuỷ trên sông Lô...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn tin tưởng với tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và Nhân dân, Đại hội Đảng bộ xã Chân Mộng nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ thực sự là dấu mốc quan trọng, là Đại hội của đổi mới, dân chủ, đoàn kết và phát triển; qua đó mở ra chặng đường mới phát triển mạnh mẽ, bền vững và toàn diện.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng ủy xã gồm 23 đồng chí. Đồng chí Hoàng Công Thưởng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chân Mộng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lê Hoàng