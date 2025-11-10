Xây dựng Đảng
Tiếp tục có chính sách cải thiện phúc lợi xã hội

Góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Bùi Đình Trọng - Bí thư Chi bộ xóm Bãi Chạo, xã Mường Động đề nghị tiếp tục có chính sách cải thiện phúc lợi xã hội.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao hàng trăm suất quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới. Ảnh: Mai Anh

Trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng đã nêu rõ: Tăng trưởng kinh tế gắn kết chặt chẽ hơn với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; đã ưu tiên bố trí nguồn lực cho an sinh xã hội, phát triển con người. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Chính sách xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách đối với người có công, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài... tiếp tục được hoàn thiện và thực hiện có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội ngày càng được bảo đảm; phúc lợi xã hội ngày càng được cải thiện. Các chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”... Đến tháng 9/2025, hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Tuy nhiên, thực tế tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn, trẻ mồ côi... đang có mức sống dưới trung bình toàn xã hội. Nhiều gia đình chính sách, người có công, nạn nhân chất độc da cam cũng còn khó khăn. Do đó, khi đất nước phát triển càng cần quan tâm nhiều hơn đến nhóm đối tượng này.

Hiện nay, mức hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng như: Công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên, không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội là 500.000 đồng/tháng vẫn khá thấp, chưa đáp ứng được mức sống tối thiểu; mức hỗ trợ đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam cũng rất cần được nâng lên; các chính sách hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh người dân tộc thiểu số cũng cần được quan tâm nhiều hơn để động viên, khuyến khích học sinh đến trường.

Dương Liễu (ghi)


Dương Liễu (ghi)

