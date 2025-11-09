Cảnh giác trước các quan điểm sai trái, xuyên tạc vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng trước thềm Đại hội XIV

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực, khẩn trương hoàn thiện nội dung, chương trình và kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng – dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển mới, toàn diện và bền vững của đất nước.

Lợi dụng thời điểm chuyển tiếp chiến lược này, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị gia tăng hoạt động chống phá trên mặt trận tư tưởng – lý luận, tập trung cổ súy những luận điệu sai trái, phản động nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, gieo rắc hoài nghi trong Nhân dân, gây nhiễu loạn thông tin, làm xói mòn niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Những luận điệu sai trái thường gặp

Thứ nhất, các đối tượng thù địch lợi dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” kiểu phương Tây để kêu gọi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”, “tam quyền phân lập”, đồng nhất khái niệm tự do với lối tư duy chính trị tư sản. Chúng cố tình gieo rắc ảo tưởng rằng chỉ có mô hình thể chế phương Tây mới là dân chủ, từ đó kích động tâm lý dao động trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm suy giảm niềm tin vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, chúng công khai công kích nền tảng tư tưởng của Đảng bằng cách xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – hai trụ cột lý luận của đường lối cách mạng Việt Nam. Chúng đánh tráo khái niệm “phát triển” với “đa đảng”, lợi dụng chiêu bài “đối lập chính trị” để hợp thức hóa âm mưu phá hoại từ bên trong, hòng vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ ba, các thế lực này tìm cách bóp méo, xuyên tạc đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, phủ nhận thành quả to lớn mà nhân dân ta đã đạt được trong các thời kỳ kháng chiến cứu nước, cũng như trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Thứ tư, chúng lợi dụng một số hạn chế, yếu kém trong đời sống xã hội – từ giáo dục, y tế, môi trường đến tham nhũng, tiêu cực – để quy chụp, xuyên tạc bản chất chế độ. Thậm chí, chúng lợi dụng các chủ trương như tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính để rêu rao luận điệu “thay đổi thể chế”.

Thứ năm, chúng bóp méo việc xử lý kỷ luật, xử lý hình sự đối với cán bộ vi phạm để lan truyền thông tin thất thiệt về “mất đoàn kết nội bộ”, “đấu đá phe cánh”, “thanh trừng chính trị”... nhằm chia rẽ nội bộ, làm suy giảm uy tín của Đảng, xuyên tạc giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thành quả cách mạng.

Cơ sở lý luận, lịch sử và pháp lý khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng

Về phương diện lý luận, C. Mác và Ph. Ăngghen đã khẳng định rằng cuộc đấu tranh tư tưởng là một bộ phận không thể tách rời của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh chính trị. Trong suốt quá trình cách mạng, chỉ có chính đảng của giai cấp công nhân – mang vũ khí lý luận sắc bén của chủ nghĩa Mác – Lênin – mới đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh chống lại chủ nghĩa tư bản, hướng tới một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Lênin nhấn mạnh: “Đảng là bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp vô sản.”

Về phương diện lịch sử, thực tiễn Việt Nam đã minh chứng một cách đầy thuyết phục: Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, từng tồn tại một số tổ chức chính trị mang màu sắc yêu nước, nhưng đều thất bại do thiếu đường lối đúng đắn, không gắn bó với quần chúng, thiếu tổ chức chặt chẽ. Chính sự ra đời của Đảng vào năm 1930 đã đáp ứng yêu cầu bức thiết của lịch sử dân tộc, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hơn 95 năm qua, Đảng luôn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của Nhân dân. Quyền làm chủ của Nhân dân ngày càng được bảo đảm thông qua việc tham gia góp ý xây dựng Hiến pháp, pháp luật, phản biện chính sách, giám sát hoạt động của hệ thống chính trị.

Về phương diện pháp lý – chính trị, vai trò lãnh đạo của Đảng đã được hiến định rõ ràng và nhất quán trong tất cả các bản Hiến pháp của nước ta: từ Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992 cho đến Hiến pháp năm 2013. Điều 4 Hiến pháp 2013 khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.” Đây là sự thể hiện ý chí, nguyện vọng và niềm tin tuyệt đối của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng.

Thành tựu đổi mới – minh chứng thuyết phục cho vai trò lãnh đạo của Đảng

Gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, đến nay quy mô GDP đã tăng hơn 100 lần, đạt trên 470 tỷ USD (năm 2024). Tốc độ tăng trưởng năm 2024 đạt 7,09%, lạm phát được kiểm soát ở mức ổn định, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 USD.

Chính trị – xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh vững mạnh, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Đây là minh chứng sinh động, bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.

Đảng là lực lượng duy nhất đủ bản lĩnh, trí tuệ và uy tín để lãnh đạo đất nước

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất đủ bản lĩnh chính trị, trí tuệ khoa học, kinh nghiệm thực tiễn và uy tín để lãnh đạo đất nước. Đảng luôn kiên định với lý tưởng cách mạng, không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Việc hoàn thiện phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, pháp quyền, hiện đại hóa tổ chức bộ máy là minh chứng cho tinh thần cầu thị, đổi mới và phát triển không ngừng của Đảng ta. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh.”

Phát huy sức mạnh tổng hợp – chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Để phòng ngừa, đấu tranh và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cần:

• Nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta đã lựa chọn.

• Chủ động tiếp nhận, kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống; tăng cường “sức đề kháng tư tưởng” trước các thông tin giả, xuyên tạc.

• Tích cực phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng bằng lập luận khoa học, chặt chẽ, đồng thời lan tỏa những thông tin tích cực, định hướng dư luận xã hội.

• Đồng hành cùng công tác cải cách, xây dựng bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; ủng hộ và tin tưởng vào quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước. Mỗi vụ việc được xử lý là minh chứng cho tính nghiêm minh của pháp luật, không có “vùng cấm” trong đấu tranh làm trong sạch bộ máy.

Tiến tới Đại hội XIV của Đảng, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội là yếu tố then chốt để biến đường lối đúng đắn thành hiện thực sinh động. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới sáng tạo, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh – đó chính là lời khẳng định đanh thép trước mọi luận điệu sai trái, phản động.

Mọi âm mưu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị bác bỏ bởi sức mạnh của chân lý, của thực tiễn cách mạng và niềm tin vững chắc của Nhân dân.

Nguồn huongsenviet.com