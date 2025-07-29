Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chí Tiên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 29/7, Đảng bộ xã Chí Tiên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; 123 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 800 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Nguyễn Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đảng bộ xã Chí Tiên được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ 3 xã: Chí Tiên, Sơn Cương và Thanh Hà. Đảng bộ có 38 chi bộ với 845 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra và đạt được những kết quả quan trọng. 16/16 chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Nguyễn Hải phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực; kỷ luật kỷ cương trong Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Tỷ lệ tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hàng năm đạt trên 91,2%, không có chi bộ yếu kém.

Kinh tế của xã tiếp tục duy trì phát triển, đạt mức tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế dần chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với kinh tế thị trường. Hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng; đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,65%, 24/24 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, 8 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; xã xây dựng được 4 sản phẩm đạt OCOP, đáng chú ý, có 1 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 SAO. Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; hệ thống y tế được chú trọng, củng cố đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo...

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Chí Tiên đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu; xác định các khâu đột phá: “Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng về giao thông để kết nối liên vùng; phối hợp làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư dự để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Tập trung các nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng Trung tâm văn hóa thể thao, chợ trung tâm xã, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương” và “Thu hút, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi số; khuyến khích người dân chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vào sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số. Nâng cao trình độ, kỹ năng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân; xây dựng chính quyền số theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Đồng thời đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp chủ yếu.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Hải tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chí Tiên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả Đảng bộ xã Chí Tiên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị, Đảng bộ xã cần nhanh chóng ổn định tổ chức, thống nhất tư tưởng, sớm hoàn thiện, ổn định bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, xác định đây là nhiệm vụ then chốt để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với mọi hoạt động.

Xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết Đại hội với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Thực hiện chuyển đổi số toàn diện. Đặc biệt, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, dữ liệu, xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Các tầng lớp Nhân dân xã Chí Tiên tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội.

Đồng thời, Đảng bộ xã cần quan tâm công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa, giáo dục; tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở...

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Thị Thảo Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chí Tiên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lệ Oanh