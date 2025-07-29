Xây dựng Đảng
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đà Bắc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030

Ngày 29/7, Đảng bộ xã Đà Bắc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh và 250 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1.800 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đà Bắc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030

Đồng chí Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đà Bắc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030

Đồng chí Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Xã Đà Bắc được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính xã: Tu Lý, Toàn Sơn, Hiền Lương và thị trấn Đà Bắc. Đảng bộ xã có 1.809 đảng viên, sinh hoạt tại 65 tổ chức cơ sở đảng.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt khó và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng thu ngân sách xã tăng đều hằng năm, ước năm 2025 đạt 2,8 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông – lâm – ngư nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và du lịch. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng/năm. Hạ tầng giao thông nông thôn được nhựa hóa, cứng hóa; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; toàn bộ khu dân cư được phủ sóng viễn thông. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh được quan tâm, đảm bảo.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đà Bắc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đà Bắc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030

Đồng chí Bùi Đức Hậu, Bí thư Đảng uỷ xã Đà Bắc phát biểu khai mạc Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển” và chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hoá, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo đột phá xây dựng xã Đà Bắc phát triển toàn diện”, Đại hội đã đề ra những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm và khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, tập trung quy hoạch chung đô thị Đà Bắc đến năm 2045; xây dựng đồng bộ chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số gắn với kinh tế xanh; phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch cộng đồng, sản phẩm OCOP đặc trưng; khai thác hiệu quả tiềm năng vùng hồ sông Đà và giá trị văn hóa truyền thống; ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, đảm bảo an sinh xã hội; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đà Bắc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030

Đồng chí Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đà Bắc ra mắt Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đà Bắc trong nhiệm kỳ vừa qua. Tuy nhiên còn những tồn tại hạn chế như: Chưa phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, nông lâm nghiệp phát triển còn manh mún, nhỏ lẻ, hạ tầng kinh tế thiếu và chưa đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với trung bình chung của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường khối đại đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển Đảng. Phát huy tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan, khí hậu, văn hóa, vị trí chiến lược để đẩy mạnh phát triển du lịch xanh, bền vững. Phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu nhất là giao thông. Đẩy mạnh chuyển đổi số. Phát huy sức mạnh của toàn dân trong bảo vệ quốc phòng - an ninh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đà Bắc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh nhấn mạnh: Thành công của Đại hội phụ thuộc vào ý chí, quyết tâm của toàn Đảng bộ thông qua việc cụ thể hóa Nghị quyết bằng chương trình hành động sau đại hội này. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ xã Đà Bắc thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục đoàn kết, hành động quyết liệt, phát huy sức mạnh tập thể để đưa xã Đà Bắc phát triển toàn diện trong thời kỳ mới.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025–2030. Đồng chí Bùi Đức Hậu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Hồng Duyên


Hồng Duyên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đảng bộ Nhiệm kỳ Sản phẩm OCOP Đại hội đại biểu Thu nhập bình quân đầu người Ban tổ chức tỉnh ủy Hội nông dân tỉnh Ban thường vụ tỉnh ủy Nhân lực chất lượng cao Xây dựng đội ngũ cán bộ
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hạ Hòa tập trung xây dựng Đảng vững mạnh

Hạ Hòa tập trung xây dựng Đảng vững mạnh
2025-08-07 07:14:00

baophutho.vn Trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ này, đồng chí Cao Thị Toàn Thắng...

Hiền Quan quyết tâm bứt phá

Hiền Quan quyết tâm bứt phá
2025-08-06 08:10:00

baophutho.vn Đảng bộ xã Hiền Quan được thành lập từ ngày 01/7/2025 trên cơ sở sáp nhập các xã: Bắc Sơn, Hiền Quan và Thanh Uyên (huyện Tam Nông, tỉnh Phú...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long