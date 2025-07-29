Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đà Bắc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030

Ngày 29/7, Đảng bộ xã Đà Bắc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh và 250 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1.800 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đồng chí Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Xã Đà Bắc được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính xã: Tu Lý, Toàn Sơn, Hiền Lương và thị trấn Đà Bắc. Đảng bộ xã có 1.809 đảng viên, sinh hoạt tại 65 tổ chức cơ sở đảng.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt khó và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng thu ngân sách xã tăng đều hằng năm, ước năm 2025 đạt 2,8 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông – lâm – ngư nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và du lịch. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng/năm. Hạ tầng giao thông nông thôn được nhựa hóa, cứng hóa; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; toàn bộ khu dân cư được phủ sóng viễn thông. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh được quan tâm, đảm bảo.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Đồng chí Bùi Đức Hậu, Bí thư Đảng uỷ xã Đà Bắc phát biểu khai mạc Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển” và chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hoá, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo đột phá xây dựng xã Đà Bắc phát triển toàn diện”, Đại hội đã đề ra những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm và khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, tập trung quy hoạch chung đô thị Đà Bắc đến năm 2045; xây dựng đồng bộ chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số gắn với kinh tế xanh; phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch cộng đồng, sản phẩm OCOP đặc trưng; khai thác hiệu quả tiềm năng vùng hồ sông Đà và giá trị văn hóa truyền thống; ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, đảm bảo an sinh xã hội; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển.

Đồng chí Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đà Bắc ra mắt Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đà Bắc trong nhiệm kỳ vừa qua. Tuy nhiên còn những tồn tại hạn chế như: Chưa phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, nông lâm nghiệp phát triển còn manh mún, nhỏ lẻ, hạ tầng kinh tế thiếu và chưa đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với trung bình chung của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường khối đại đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển Đảng. Phát huy tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan, khí hậu, văn hóa, vị trí chiến lược để đẩy mạnh phát triển du lịch xanh, bền vững. Phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu nhất là giao thông. Đẩy mạnh chuyển đổi số. Phát huy sức mạnh của toàn dân trong bảo vệ quốc phòng - an ninh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh nhấn mạnh: Thành công của Đại hội phụ thuộc vào ý chí, quyết tâm của toàn Đảng bộ thông qua việc cụ thể hóa Nghị quyết bằng chương trình hành động sau đại hội này. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ xã Đà Bắc thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục đoàn kết, hành động quyết liệt, phát huy sức mạnh tập thể để đưa xã Đà Bắc phát triển toàn diện trong thời kỳ mới.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025–2030. Đồng chí Bùi Đức Hậu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Hồng Duyên