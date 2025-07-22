Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030

Ngày 22 /7, Đảng bộ xã Đại Đồng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I , nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội; tham dự đại hội có 177 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 1.200 đảng viên sinh hoạt tại 56 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ xã Đại Đồng.

Quang cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Đại Đồng đã lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị và đạt được kết quả tích cực, giá trị sản xuất 5 năm qua đạt gần 3.720 tỷ đồng; có 8 khu dân cư được công nhận khu dân cư kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người đến cuối nhiệm kỳ đạt 63 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6,2%. Đảng bộ thành lập mới được 3 chi bộ, kết nạp được 143 đảng viên vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra...

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Đại Đồng đề ra 17 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả chính quyền điện tử, chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Tập trung huy động, thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối với các khu, cụm công nghiệp, nhằm tạo đột phá phát triển kinh tế và giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Đại hội đã công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy về việc chỉ định BCH, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và ra mắt BCH Đảng bộ xã, gồm 26 đồng chí.

Ra mắt BCH Đảng bộ xã Đại Đồng khoá mới, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh nhấn mạnh: Phát huy truyền thống đoàn kết, anh hùng, sự nỗ lực đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ và Nhân dân xã Đại Đồng. Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Chấp hành khóa mới tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị sau sáp nhập. Quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, chăm lo phát triển đảng viên ở các khu dân cư. Chú trọng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu.

Đồng thời, phát triển kinh tế toàn diện, bền vững, trong đó, ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ, tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hàng hóa, thông minh, an toàn. Tăng cường thu hút đầu tư, phát triển các cụm tiểu thủ công nghiệp, xây dựng sản phẩm OCOP.

Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; quan tâm các hộ nghèo, cận nghèo, người có công. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân, phấn đấu đến năm 2030 trên địa bàn xã không còn hộ nghèo.

Hồng Trung