Đảng bộ xã Yên Lập phát huy vai trò lãnh đạo, tạo nền tảng cho phát triển bền vững

Sau khi chính thức được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất thị trấn Yên Lập và ba xã Đồng Thịnh, Hưng Long, Đồng Lạc, xã Yên Lập bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô địa bàn rộng, dân số đông, đòi hỏi yêu cầu cao hơn trong công tác lãnh đạo, quản lý và phát triển kinh tế - xã hội. Trước thách thức đó, Đảng bộ xã Yên Lập đã thể hiện rõ vai trò trung tâm trong việc chỉ đạo, định hướng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương một cách toàn diện và hiệu quả.

Ông Đinh Văn Hồng - khu Đồng Tiến, xã Yên Lập đầu tư trồng cây ăn quả, mang lại thu nhập từ 100 -150 triệu đồng/năm

Với tinh thần chủ động, đổi mới, Đảng ủy xã đã tập trung xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình mới, xác định rõ các khâu đột phá và lĩnh vực trọng tâm, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng, nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Công tác chính trị tư tưởng được chú trọng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Việc học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên được thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sát với thực tiễn. Công tác dân vận đi vào chiều sâu, phát huy vai trò giám sát, phản biện của Nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền. Hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu với nhân dân được duy trì, giúp tháo gỡ nhiều vướng mắc từ cơ sở.

Trước thời điểm sáp nhập, các địa phương trong khu vực đã hình thành nền tảng phát triển tương đối toàn diện, trong đó nổi bật là những định hướng phù hợp với đặc thù vùng trung du miền núi. Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ quan trọng. Địa phương từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa, ứng dụng giống mới năng suất cao như JO2, Thiên Ưu 8, Hương thơm số 1 trên diện tích gieo cấy bình quân 1.550 ha/năm, năng suất lúa đạt 58,02 tạ/ha. Bên cạnh cây lúa, việc mở rộng các vùng trồng cây ăn quả đặc sản như cam, bưởi, thanh long ruột đỏ đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Tổng diện tích hiện khoảng 279 ha, bước đầu hình thành vùng sản xuất tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm. Phát triển rừng và kinh tế lâm nghiệp là thế mạnh của địa phương với hơn 1.220 ha rừng trồng tập trung được quản lý tốt, duy trì tỷ lệ che phủ ổn định. Một số mô hình trồng cây dược liệu đã hình thành, hứa hẹn là hướng đi phù hợp trong phát triển nông nghiệp sinh thái, tạo sinh kế bền vững. Sản phẩm OCOP là điểm sáng trong xây dựng thương hiệu nông sản địa phương. Hiện, địa phương có 6 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 1 sản phẩm đạt 4 sao là mật ong hoa hồng, thể hiện tiềm năng nâng hạng, mở rộng thị trường khi được đầu tư bài bản.

Nhà máy may số 6, Công ty Cổ phần may Sông Hồng, xã Yên Lập tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương, góp phần giảm nghèo bền vững

Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò động lực. Cụm công nghiệp thị trấn được đầu tư hạ tầng giai đoạn 5. Đến nay tổng diện tích đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp đạt 30,2 ha, đã có 11 doanh nghiệp, nhà máy đang hoạt động ổn định, tạo việc làm cho trên 1.350 lao động, thu nhập bình quân trên 7,5-8 triệu đồng/người/tháng. Tại điểm công nghiệp Hưng Long, địa phương đã thu hút 1 nhà đầu tư đang triển khai dự án với tổng vốn đăng ký 499 tỷ đồng, dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho khoảng 3.500 công nhân. Đây là điều kiện quan trọng để dịch chuyển lao động từ khu vực nông nghiệp sang lĩnh vực sản xuất – dịch vụ, tạo thay đổi căn bản trong cơ cấu lao động nông thôn. Cùng với đó, các ngành nghề truyền thống như chế biến chè, gỗ rừng trồng, cơ khí, vật liệu xây dựng... vẫn được duy trì và hỗ trợ phát triển với 285 cơ sở đang hoạt động, đóng góp đáng kể vào giải quyết việc làm tại chỗ. Lĩnh vực tài chính, tín dụng tiếp tục giữ vai trò bệ đỡ cho phát triển kinh tế địa phương. Các chính sách thuế, tín dụng ưu đãi được triển khai đồng bộ, hỗ trợ hiệu quả cho phục hồi sản xuất sau dịch và khuyến khích khởi nghiệp. Các hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định. Toàn địa bàn hiện có 1.190 hộ kinh doanh, tăng 157 hộ so với năm 2020. Hệ thống chợ, siêu thị mini, cơ sở dịch vụ được đầu tư cải tạo, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Dịch vụ vận tải, ngân hàng, viễn thông phát triển khá nhanh, góp phần hiện đại hóa hoạt động thương mại ở khu vực nông thôn.

Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư đồng bộ. Nhiều công trình trọng điểm đã hoàn thành, từng bước cải thiện diện mạo nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại. Công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch các dự án chưa hiệu quả được đẩy mạnh, mở ra dư địa thu hút các nhà đầu tư mới. Hiện nay, trên địa bàn xã có 105 doanh nghiệp và 17 hợp tác xã đang hoạt động với tổng nguồn vốn đăng ký trên 5.400 triệu đồng, trong đó có 3 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Khu vực kinh tế tư nhân, hộ gia đình tiếp tục phát triển mạnh, giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động, thu nhập bình quân đạt trên 7,5 triệu đồng/tháng.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hạnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Yên Lập nhấn mạnh: “Thời gian tới, Đảng bộ xã sẽ tiếp tục tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, mở rộng chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm địa phương. Cùng với đó, công tác cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng sẽ được đẩy mạnh để thu hút doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, từng bước xây dựng Yên Lập trở thành trung tâm kinh tế - hành chính động lực của khu vực”. Trên nền tảng hợp nhất, với định hướng đúng đắn, sự chỉ đạo quyết liệt và tinh thần đoàn kết trong toàn hệ thống chính trị, Đảng bộ xã Yên Lập đang từng bước kiến tạo một nền móng phát triển toàn diện và bền vững, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Không chỉ là trung tâm hành chính mới, Yên Lập đang dần khẳng định vai trò là động lực phát triển của vùng và là điểm sáng trong quá trình đổi mới ở cấp xã hiện nay.

Anh Thơ