Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh

Chiều 12/8, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhằm xem xét, thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng và gặp mặt, chia tay đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chuyển công tác.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh; Ninh Viết Thủy - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã nghe đại diện Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trình bày các tờ trình, báo cáo về công tác cơ sở Đảng, đảng viên; công tác tổ chức cán bộ; xem xét kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ đảng viên; chủ trương về thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh các cơ quan Đảng tỉnh; dự thảo Quy chế tiếp công dân, đối thoại trực tiếp đối với công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và dự thảo Quy định tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Phi Long phát biểu tại buổi gặp mặt

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, xem xét, cho ý kiến về công tác cơ sở Đảng, đảng viên; công tác tổ chức cán bộ, theo đó nhất trí công nhận đảng viên chính thức đối với các đảng viên dự bị đã đủ điều kiện về thời gian và đạt các tiêu chuẩn theo quy định; xét đề nghị trao tặng huy hiệu đảng đối với một số đảng viên trong thời gian tới, đồng thời bỏ phiếu biểu quyết về chỉ định chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND tỉnh, chỉ định bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức vụ Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy và đề nghị cho cán bộ chuyển công tác theo nguyện vọng. Về xem xét kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ đảng viên cần tiếp tục phối hợp thẩm tra, xác minh theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước, đảm bảo khách quan, công tâm, toàn diện. Về chủ trương thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hội nghị đã thống nhất về chủ trương này; đối với việc thành lập Hội Cựu chiến binh, do số hội viên ít, hội nghị thống nhất chuyển hội viên về sinh hoạt tại địa phương. Về tờ trình dự thảo về quy chế tiếp, đối thoại trực tiếp với công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy và dự thảo quy định xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo tiếp tục hoàn thiện và trình các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Các đoàn thể tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phi Long

Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đã tổ chức gặp mặt, tặng hoa chia tay đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngọc Tuấn