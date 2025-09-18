Đảng bộ xã Ngọc Sơn quan tâm công tác phát triển đảng viên

Ở xã vùng cao Ngọc Sơn, mặc dù đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nhưng công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng bộ xã đặt lên hàng đầu. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là cách để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh, góp phần phát triển quê hương.

Một trong những dấu ấn nổi bật của công tác phát triển đảng viên tại xã vùng cao Ngọc Sơn là việc Đảng bộ Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Ngọc Sơn đã lần đầu tiên kết nạp đảng viên là học sinh - em Quách Đức Duy học sinh lớp 12A là con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Duy là một tấm gương sáng về ý chí học tập, rèn luyện và nhiệt huyết trong các phong trào Đoàn, Hội của nhà trường. Trong suốt những năm học phổ thông, Duy luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, giúp đỡ bạn bè và có tinh thần trách nhiệm cao. Qua quá trình giới thiệu, bồi dưỡng và theo dõi, chi bộ nhà trường đã nhận thấy em đủ điều kiện, có đủ phẩm chất đạo đức và lý tưởng cách mạng để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quách Đức Duy là đảng viên học sinh đầu tiên của Đảng bộ Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Ngọc Sơn

Việc kết nạp đảng viên là học sinh lần đầu tiên ở xã Ngọc Sơn không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong công tác phát triển đảng viên của địa phương mà còn khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng bộ xã trong việc phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ trẻ có năng lực và nhiệt huyết. Đây cũng là nguồn cổ vũ, động viên lớn cho các học sinh, giáo viên và nhân dân trong xã, tạo động lực mạnh mẽ để thế hệ trẻ vùng cao vươn lên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đảng bộ xã luôn nhận thức rõ: Để phát triển đảng viên chất lượng, không chỉ cần số lượng mà còn cần người có tâm huyết, trách nhiệm, thực sự gương mẫu trong đời sống. Vì vậy, công tác bồi dưỡng, rèn luyện và tạo nguồn luôn được chú trọng kỹ lưỡng. Từ việc quan tâm đến thanh niên, người lao động, đến những người có uy tín trong cộng đồng dân tộc, đều được xem xét để bồi dưỡng, phát triển.

Bên cạnh đó, Đảng bộ xã còn chú ý đến việc tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ những quần chúng ưu tú vượt qua những khó khăn, rào cản do điều kiện vùng cao như giao thông, thông tin hạn chế. Việc tuyên truyền, giáo dục chính trị được tổ chức linh hoạt, gần gũi, đảm bảo mọi người đều hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi khi trở thành đảng viên.

Nhờ sự quan tâm toàn diện và cách làm phù hợp với đặc điểm vùng miền, công tác phát triển đảng viên tại xã vùng cao Ngọc Sơn ngày càng đạt được kết quả tốt, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của địa phương.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã đã thành lập mới 4 chi bộ trực thuộc. Đến nay, Đảng bộ xã có 29 tổ chức Đảng trực thuộc. Chất lượng sinh hoạt chi bộ tiếp tục được nâng cao; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã được phân công dự sinh hoạt chi bộ, chỉ đạo nội dung sinh hoạt rõ việc, sát thực tiễn; tự phê bình và phê bình phát huy hiệu quả, dân chủ trong Đảng được mở rộng. Công tác đánh giá, xếp loại chi bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo, trong nhiệm kỳ kết nạp 72 đảng viên, đưa số đảng viên toàn đảng bộ lên 733 đảng viên, số đảng viên mới kết nạp phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu.

Thường trực Đảng ủy xã Ngọc Sơn làm việc với các Chi bộ, Đảng bộ thuộc khối giáo dục

Có thể nói, nhờ sự quan tâm đồng bộ từ Đảng ủy xã đến từng chi bộ, công tác phát triển đảng viên không chỉ tăng về số lượng mà còn nâng cao về chất lượng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tận tâm, gương mẫu, đồng hành cùng sự phát triển của xã.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã cũng chủ động tháo gỡ khó khăn về thông tin, đường sá bằng việc tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, sinh hoạt đảng, tạo điều kiện để các chi bộ tiếp cận kiến thức và duy trì mối liên kết chặt chẽ với cấp trên.

Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Sơn Bùi Văn Kía cho biết: Đảng ủy xác định công tác phát triển đảng viên tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, gắn chặt với việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh và tạo nguồn cán bộ kế cận tại chỗ. Trong thời gian tới, Đảng ủy chú trọng khâu tạo nguồn, tập trung vào các đối tượng thanh niên, cán bộ địa phương và những người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao nhận thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho quần chúng ưu tú. Chỉ đạo các chi bộ linh hoạt trong cách thức sinh hoạt, tổ chức họp và tuyên truyền nhằm phù hợp với đặc điểm đời sống người dân sau sáp nhập.

Đinh Thắng