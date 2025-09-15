{title}
Chiều 15/9, tại Trường Đại học Hùng Vương, Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I, năm 2025. Dự lễ bế giảng có đồng chí Bùi Văn Trường - TUV, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo Trường ĐH Hùng Vương.
Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận và phần thưởng cho các học viên có thành tích xuất sắc
Sau 5 ngày học tập, các học viên đã được nghiên cứu, tiếp thu các chuyên đề, tập trung vào các vấn đề nền tảng như: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng...
Đại diện BTC lớp học trao Giấy chứng nhận cho đại diện các học viên
Kết thúc khóa học, 159 học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới, trong đó có 28 học viên đạt loại Giỏi, 123 đạt loại Khá. Qua đó củng cố bản lĩnh, niềm tin, trách nhiệm của người Đảng viên trong tình hình mới, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và năng lực công tác, từ đó đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Phương Thanh
