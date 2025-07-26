Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Dân Chủ lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 26/7, Đảng bộ xã Dân Chủ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền tặng hoa chúc mừng Đại hội

Xã Dân chủ được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Bảo Thanh, Gia Thanh, Hạ Giáp và Trị Quận. Đảng bộ xã hiện có 1.039 đảng viên với 52 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã đã đoàn kết, thống nhất, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền phát biểu tại Đại hội

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng hàng hóa, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM đạt nhiều kết quả nổi bật, 4/4 xã trước sáp nhập đều đạt chuẩn NTM.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì ổn định, từng bước phát triển. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, từng bước hình thành không gian phát triển xã mới. Công tác quản lý về đất đai, tài nguyên được tăng cường. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao, quốc phòng an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ lao động qua đào tạo là 72,1%; có 92% dân số tham gia BHYT...

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Nhiệm kỳ 2025 -2030, xã Dân Chủ tập trung thực hiện 2 khâu đột phá: “Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm); tập trung phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế” và “Cải cách hành chính gắn với phát triển ứng dụng khoa học công nghệ và đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền nhấn mạnh trong nhiệm kỳ mới, Đảng uỷ xã cần nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

Các đại biểu dự Đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá mới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với tập trung thực hiện tốt các Nghị quyết “bộ tứ trụ cột”.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm gắn với các khâu đột phá với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”. Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao để phát triển kinh tế theo hướng bền vững, quan tâm đến an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

BCH Đảng bộ xã Dân Chủ nhiệm kỳ 2025- 2030 ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, BCH Đảng bộ xã Dân Chủ nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt gồm 27 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hữu Nhật được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Phát triển”, Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua 16 chỉ tiêu cụ thể và 5 nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong xã tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

