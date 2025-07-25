Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hiền Quan lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 25/7, Đảng bộ xã Hiền Quan tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Cương - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tới dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và 137 đại biểu đại diện cho hơn 1.450 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Đình Cương - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Hiền Quan được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của các xã: Thanh Uyên, Hiền Quan và Bắc Sơn. Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Kinh tế - xã hội ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 7,9 tỷ đồng, vượt 12% mục tiêu đề ra; vốn đầu tư toàn xã hội đạt 2.859 tỷ đồng, vượt 42% so với kế hoạch. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh với 80% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng số và 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93,9%, 95% khu dân cư văn hóa. Tất cả trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn quốc gia. 100% trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm đủ vắc xin. 100% dân số sử dụng nước sạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,6% và hộ cận nghèo còn 3,9%. Thu nhập bình quân đạt 51 triệu đồng/người/năm. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Đảng bộ xã có 89,48% chi bộ và 95,48% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm. 5 năm qua, Đảng bộ đã kết nạp 80 đảng viên, củng cố tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Cương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Hiền Quan xác định phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hiệu quả 2 khâu đột phá: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thu hút các dự án đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất nông nghiệp cận đô thị.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hiền Quan lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Cương - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ghi nhận những kết quả nổi bật của xã Hiền Quan trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới Đảng bộ xã Hiền Quan cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Địa phương cần xác định rõ tiềm năng, lợi thế để đề ra các khâu đột phá, xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tập trung phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp; quan tâm công tác quy hoạch, quản lý đất đai, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, tạo tiền đề thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển nhưng phải giữ gìn tốt môi trường bảo đảm chăm sóc sức khoẻ tốt cho Nhân dân...

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hiền Quan nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Chí Thắng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Hồng Nhung