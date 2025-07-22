Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Lâm Thao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Trong 2 ngày (21-22/7), Đảng bộ xã Lâm Thao tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Lâm Thao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Trịnh Thế Truyền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT; Trần Thị Nhung, Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lâm Thao (cũ), nguyên lãnh đạo xã Thạch Sơn, thị trấn Lâm Thao và thị trấn Hùng Sơn (trước khi sáp nhập). Đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã và 168 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng cho trên 2.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Xã Lâm Thao được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ 03 đơn vị: xã Thạch Sơn, thị trấn Lâm Thao và thị trấn Hùng Sơn. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 3 xã (trước khi sắp xếp) đã nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó, kinh tế tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt mức cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại. Giáo dục đào tạo, văn hoá - xã hội, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân có bước phát triển, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; thu nhập của người dân ngày một nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Quang Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lâm Thao phát biểu khai mạc Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 94,63%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 440,7 tỷ đồng đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 68,4 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,79%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 97,87%. Toàn xã có 04 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao đó là sản phẩm Hành xanh Lâm Thao, Chuối sấy Banaco, bánh bột lọc Thạch Sơn, bánh sắn Thuỷ Tiệp.. 100% số trường công lập trên địa bàn đạt chuẩn Quốc gia.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đổi mới, Đại hội đã nhất trí cao và thông qua Nghị quyết Đại hội, đặt mục tiêu quyết tâm phấn đấu xây dựng xã Lâm Thao sớm trở thành xã nông thôn mới hiện đại, đô thị văn minh với các chỉ tiêu chủ yếu như: 90% tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ xã được đánh giá xếp loại từ Hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trở lên. Đến năm 2030, thu ngân sách đạt 1.200 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn đạt 7.500 tỷ đồng; thu nhập bình quân tăng lên 100 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,38%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 98%; 100% khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới thông minh...

Ban chấp hành Đảng bộ xã Lâm Thao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực, kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lâm Thao trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Lâm Thao cần phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, phát huy những thành tựu đã đạt được để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Tập trung tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và quyền làm chủ cả Nhân dân.

Huy động nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Thúc đẩy kinh tế tư nhân, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và các hộ kinh doanh phát triển. Tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện văn hóa - xã hội; y tế, giáo dục, đào tạo. Thực hiện đồng bồ các giải pháp nhằm giải nghèo bền vững, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng an ninh, đảm bảo ổn định để phát triển bền vững.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục đặc sắc.

Quang cảnh Đại hội.

Các đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lâm Thao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lâm Thao nhiệm kỳ 2025-2030.

Đức Anh