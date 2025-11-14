Tâm huyết trong từng ý kiến

Ngày 15/10/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đây là diễn đàn chính trị để các tầng lớp Nhân dân đóng góp trí tuệ, tâm huyết của mình vào sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Công tác lấy ý kiến dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được triển khai ở tất cả các đảng bộ trực thuộc, tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn tỉnh, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia sôi nổi, tích cực đóng góp nhiều ý kiến với trách nhiệm cao và đầy tâm huyết.

Các ý kiến đều khẳng định, dự thảo văn kiện đã được Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV chuẩn bị công phu, khoa học, có nhiều điểm mới, thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới, đánh giá toàn diện thành tựu, chỉ rõ hạn chế, đồng thời đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp có tính khả thi cao cho giai đoạn phát triển mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội.

Điểm đặc biệt là dự thảo văn kiện đã tích hợp được ba văn kiện chính và lần đầu tiên có Chương trình hành động cụ thể nhằm khắc phục hạn chế trong tổ chức thực hiện nghị quyết. Dự thảo văn kiện cũng đã nêu được các điểm đổi mới nổi bật, đó là: Coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất; đẩy mạnh đột phá về thể chế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; bổ sung khái niệm “Đảng văn minh”, nhấn mạnh đạo đức và văn hóa trong công tác xây dựng Đảng...

Đảng viên Trường Mầm non Tân Hòa A, phường Tân Hòa đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện qua ứng dụng VNeID.

Để đảm bảo tính đồng bộ và khả thi của những đột phá, các ý kiến đề nghị cần cụ thể hóa hơn các giải pháp nhằm khắc phục triệt để những yếu kém. Đồng chí Bùi Văn Trường - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh cho rằng: Về thể chế, cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung đồng bộ các quy định liên quan đến thẩm quyền, trình tự thủ tục, chức năng của cơ quan quản lý nhà nước như Luật Đất đai, Luật Xây dựng..., coi đây là việc gỡ bỏ “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Về kinh tế tư nhân và mục tiêu tăng trưởng cần kèm theo giải pháp thực chất và mạnh mẽ hơn để tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng; phân tích kỹ hơn các điều kiện, nguồn lực cụ thể để đạt mục tiêu tăng trưởng.

Trong công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ, đồng chí Phan Văn Nam - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng: Cần bổ sung và nhấn mạnh cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tránh tình trạng hình sự hóa quan hệ kinh tế; đồng thời có cơ chế sàng lọc, thay thế cán bộ trì trệ một cách kiên quyết.

Cùng tham gia ý kiến vào phần tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung giải pháp rà soát, sắp xếp lại các tổ chức Đảng cho thống nhất và phù hợp với thực tiễn; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, nhất là bí thư các chi bộ ở thôn, tổ dân phố. Phần “Chú trọng xây dựng Đảng về công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp”... đề nghị nên nghiên cứu thêm về tính công khai trong đánh giá cán bộ, vì thực tế nếu công khai sẽ dễ dẫn đến tính nể nang, né tránh.

Mỗi ý kiến đều góp phần xây dựng đường lối đúng đắn, phản ánh ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, góp phần quyết định thành công của Đại hội XIV, đưa đất nước phát triển vững vàng trong kỷ nguyên mới. Đồng chí Đỗ Quốc Bảo - khu Hùng Vương, phường Việt Trì cho biết: Chi bộ khu đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề nghiên cứu thảo luận kỹ các nội dung trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Các đảng viên trong chi bộ quan tâm nhiều đến nội dung phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số. Đặc biệt là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực, uy tín của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Bên cạnh đó, việc sử dụng ứng dụng VNeID để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng đã tận dụng ưu điểm của công nghệ, giúp việc đóng góp ý kiến vào các quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước trở nên nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch. Cô giáo Vũ Thị Như Hoa - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Hòa A, phường Tân Hòa cho biết: Việc triển khai ứng dụng VNeID để góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV rất phù hợp và thuận tiện. Đây là quyền làm chủ thiêng liêng của Nhân dân, là cơ hội để mỗi người dân, cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia hoạch định đường lối, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Những ý kiến tâm huyết, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đã góp phần quan trọng hoàn thiện văn kiện, thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn cùng niềm tin và khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong nhiệm kỳ mới.

Ngọc Tuấn