Tổng kết xây dựng mô hình trải nghiệm văn hoá truyền thống dân tộc Mường

Ngày 15/11, Cục Văn hoá các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, UBND xã Khả Cửu tổ chức tổng kết các hoạt động xây dựng mô hình trải nghiệm văn hoá ẩm thực gắn với văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường phục vụ phát triển du lịch cộng đồng bền vững.

Đại diện Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam trao tặng nhạc cụ, trang phục và đạo cụ triển khai mô hình trải nghiệm cho khu Tầm và khu Mu, xã Khả Cửu

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trao giải các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian

Chương trình được thực hiện từ ngày 12 đến ngày 15/11 với hai nhiệm vụ chính là Bảo tồn Tết cơm mới của dân tộc Mường và xây dựng mô hình trải nghiệm văn hóa ẩm thực Mường. Thông qua chương trình, 120 học viên là các nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ của xã đã được truyền dạy, hướng dẫn kỹ năng thực hành nghi lễ, nghi thức trình diễn trong Tết cơm mới, các trò chơi dân gian như kéo co, ném còn, đi cà kheo, bắn nỏ và nghệ thuật trình diễn dân gian.

CLB Văn hóa dân tộc Mường khu Vạch trình diễn Múa Sênh tiền

Đối với mô hình trải nghiệm ẩm thực, các học viên được truyền dạy kỹ năng chế biến các món ăn truyền thống, tham gia tập huấn phương pháp bảo tồn và khai thác ẩm thực gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Các nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ khu Dấu trình diễn đâm đuống

Người dân Khả Cửu thi bắn nỏ

Trong quá trình triển khai, Cục văn hóa các dân tộc Việt Nam đã trực tiếp hỗ trợ trang phục, đạo cụ, nguyên liệu, vật tư và trang bị trao đổi kiến thức chuyên môn về bảo tồn văn hóa cho cộng đồng, giúp các học viên nâng cao kỹ năng, hiểu biết, góp phần lan tỏa mạnh mẽ trong công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, tạo nền tảng hình thành sản phẩm du lịch đặc thù, phát triển du lịch cộng đồng bền vững.

Phương Thanh