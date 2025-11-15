Văn hóa
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tổng kết xây dựng mô hình trải nghiệm văn hoá truyền thống dân tộc Mường

Ngày 15/11, Cục Văn hoá các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, UBND xã Khả Cửu tổ chức tổng kết các hoạt động xây dựng mô hình trải nghiệm văn hoá ẩm thực gắn với văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường phục vụ phát triển du lịch cộng đồng bền vững.

Tổng kết xây dựng mô hình trải nghiệm văn hoá truyền thống dân tộc Mường

Đại diện Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam trao tặng nhạc cụ, trang phục và đạo cụ triển khai mô hình trải nghiệm cho khu Tầm và khu Mu, xã Khả Cửu

Tổng kết xây dựng mô hình trải nghiệm văn hoá truyền thống dân tộc Mường

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trao giải các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian

Chương trình được thực hiện từ ngày 12 đến ngày 15/11 với hai nhiệm vụ chính là Bảo tồn Tết cơm mới của dân tộc Mường và xây dựng mô hình trải nghiệm văn hóa ẩm thực Mường. Thông qua chương trình, 120 học viên là các nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ của xã đã được truyền dạy, hướng dẫn kỹ năng thực hành nghi lễ, nghi thức trình diễn trong Tết cơm mới, các trò chơi dân gian như kéo co, ném còn, đi cà kheo, bắn nỏ và nghệ thuật trình diễn dân gian.

Tổng kết xây dựng mô hình trải nghiệm văn hoá truyền thống dân tộc Mường

CLB Văn hóa dân tộc Mường khu Vạch trình diễn Múa Sênh tiền

Đối với mô hình trải nghiệm ẩm thực, các học viên được truyền dạy kỹ năng chế biến các món ăn truyền thống, tham gia tập huấn phương pháp bảo tồn và khai thác ẩm thực gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Tổng kết xây dựng mô hình trải nghiệm văn hoá truyền thống dân tộc Mường

Các nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ khu Dấu trình diễn đâm đuống

Tổng kết xây dựng mô hình trải nghiệm văn hoá truyền thống dân tộc Mường

Người dân Khả Cửu thi bắn nỏ

Trong quá trình triển khai, Cục văn hóa các dân tộc Việt Nam đã trực tiếp hỗ trợ trang phục, đạo cụ, nguyên liệu, vật tư và trang bị trao đổi kiến thức chuyên môn về bảo tồn văn hóa cho cộng đồng, giúp các học viên nâng cao kỹ năng, hiểu biết, góp phần lan tỏa mạnh mẽ trong công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, tạo nền tảng hình thành sản phẩm du lịch đặc thù, phát triển du lịch cộng đồng bền vững.

Phương Thanh


Phương Thanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Dân tộc Mường Trải nghiệm Mô hình Bộ văn hóa thể thao và du lịch Phát triển du lịch văn hoá truyền thống Cộng đồng Ẩm thực Bảo tồn Trò chơi dân gian
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

15 năm lan tỏa thanh âm di sản

15 năm lan tỏa thanh âm di sản
2025-11-15 11:26:00

baophutho.vn Giữa nhịp sống hiện đại, những câu Xoan mộc mạc cùng những làn điệu dân ca Phú Thọ ngọt ngào vẫn vang lên đều đặn mỗi tuần tại căn phòng...

Tập huấn nghiệp vụ du lịch năm 2025

Tập huấn nghiệp vụ du lịch năm 2025
2025-11-12 11:06:00

baophutho.vn Trong 2 ngày 12-13/11, tại Khu du lịch Tam Đảo, xã Tam Đảo, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn nghiệp vụ du lịch cho các cán bộ,...

Nam Cường - Miền hát giữ nghĩa, giữ tình

Nam Cường - Miền hát giữ nghĩa, giữ tình
2025-11-02 10:01:00

baophutho.vn Bên bờ sông Hồng lững lờ trôi, làng Nam Cường (xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông cũ) nay là xã Hiền Quan hiện ra yên bình giữa màu xanh mướt của...

Giữ mạch nguồn văn hóa Thái Mai Châu

Giữ mạch nguồn văn hóa Thái Mai Châu
2025-11-01 07:31:00

baophutho.vn Người Thái là dân tộc bản địa đông nhất tại Mai Châu, nay thuộc các xã: Mai Châu, Bao La, Mai Hạ, Tân Mai. Trong “ngôi nhà chung” các dân tộc...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long