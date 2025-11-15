Kinh tế bạc ở Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 15/11 tại Hà Nội, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Kinh tế bạc ở Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.

Hội thảo được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và 33 điểm cầu trên cả nước, với sự tham gia của các đồng chí: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; TS Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; TS Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; GS.TS Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện một số tổ chức quốc tế; đại điện lãnh đạo một số địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học. Tại điểm cầu Phú Thọ, tham dự hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hội người cao tuổi tỉnh.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh chưa từng có trong lịch sử phát triển. Theo ước tính, đến cuối năm 2025, số người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) đạt khoảng 16 triệu người, chiếm hơn 16% tổng dân số nước ta, tăng đáng kể so với tỷ trọng 11,9% năm 2019.

Với tốc độ tăng trưởng dân số như hiện nay, đến năm 2030 chúng ta sẽ có 18 triệu người cao tuổi, chiếm tỷ trọng xấp xỉ 20% dân số; dự báo trong vòng một thập niên nữa (đến 2036), Việt Nam chính thức trở thành quốc gia có dân số già. Đây là xu thế khó tránh khỏi, “là xu thế không thể đảo ngược”, đặt ra nhiều vấn đề mới và phức tạp trong định hướng phát triển, cách thức tổ chức quản lý, xác định các mô hình phát triển kinh tế - xã hội ở tầm chính sách và chiến lược quốc gia.

Quang cảnh hội thảo khoa học tại điểm cầu chính Hà Nội

Quá trình già hóa nhanh, tuổi thọ trung bình trên 73 tuổi, nhưng số năm khỏe mạnh của người Việt Nam chỉ đến 64 tuổi; trong khi thu nhập bình quân đầu người còn thấp, tạo nguy cơ “già trước khi giàu”. Trước bối cảnh chung, tư duy về phát triển “kinh tế bạc” (Silver Economy) được đặt ra như một hướng tiếp cận mang tính đột phá, là lời giải cho bài toán già hóa dân số nhanh đối với nước ta.

Với tầm nhìn mới về một nền kinh tế thích ứng với già hóa dân số nhanh - một nền kinh tế phát huy được tiềm năng của mọi thế hệ, tại hội thảo, hơn 80 tham luận của lãnh đạo các bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các tổ chức quốc tế được trình bày, tập trung vào 3 nhóm vấn đề gồm: Làm rõ cơ sở lý luận “Diễn đàn kinh tế bạc” và “Kinh tế bạc ở Việt Nam”; đánh giá tổng quát thực trạng kinh tế bạc ở Việt Nam, nhất là vai trò NCT đối với phát triển kinh tế - xã hội trong suốt 40 năm qua, rút ra kinh nghiệm từ những quốc gia có mô hình thành công; phân tích thời cơ, thách thức, định hướng phát triển kinh tế bạc và đề xuất giải pháp, đột phá chính sách nhằm phát triển hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ dành cho NCT trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu Phú Thọ

Thông qua hội thảo nhằm cung cấp luận cứ khoa học -thực tiễn phục vụ xây dựng chính sách về kinh tế bạc, tạo chuyển biến nhận thức trong hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp. Kết quả hội thảo sẽ góp phần định hướng xây dựng văn kiện, chính sách giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến 2045, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường dành cho NCT. Qua đó, góp phần đưa “kinh tế bạc” trở thành một trong các trụ cột trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Đinh Vũ