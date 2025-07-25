Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Long Cốc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 25/7, Đảng bộ xã Long Cốc tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh.

Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh Vi Mạnh Hùng tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 120 đại biểu chính thức thuộc 37 chi bộ, đại diện cho hơn 500 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh Vi Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Long Cốc lần thứ I diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: Đây là nhiệm kỳ đầu tiên sau khi xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Tam Thanh, Long Cốc và Vinh Tiền. Trong những ngày qua, cấp ủy, chính quyền xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng thời 2 nhiệm vụ rất quan trọng: Sắp xếp tổ chức bộ máy, ổn định nhân sự, đi vào vận hành bộ máy mới và tổ chức Đại hội Đảng bộ xã theo đúng quy định của Đảng và hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Long Cốc đã có nhiều cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Qua 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; tranh thủ các nguồn lực, phát huy lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển du lịch; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao trình độ dân trí và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; tạo chuyển biến rõ nét về nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Cốc.

Tặng hoa chúc mừng và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã đã đạt được trong 5 năm qua, đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế cần phải lưu ý. Đồng chí nhấn mạnh: Sau hợp nhất, xã Long Cốc mới có nhiều ưu thế, tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ du lịch. Để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của xã và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Long Cốc cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm: Nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Long Cốc lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đối với khâu đột phá về phát triển kinh tế gắn với du lịch xanh đã được Ban Chấp hành Đảng bộ xã xác định trong văn kiện Đại hội, đây là hướng đi đúng nhưng cần có các giải pháp căn cơ về đầu tư phát triển hạ tầng, xây dựng các tour, tuyến, sản phẩm du lịch gắn với phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đào tạo nguồn nhân lực làm du lịch... để sản phẩm du lịch của xã Long Cốc trở nên hấp dẫn, đa dạng hơn đồng thời tạo công ăn, việc làm, thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công; phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ triển khai nền tảng số, công nghệ số, hướng dẫn kỹ năng số đến với người dân.

Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; giải quyết kịp thời các kiến nghị, vướng mắc, bảo đảm quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định 25 đồng chí vào Ban Chấp hành; chỉ định đồng chí Nguyễn Hoàng Trung giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Long Cốc nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 16 chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, 5 giải pháp chủ yếu và kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống cách mạng; đoàn kết, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Ngọc Lam