Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Mường Bi

Ngày 25/7, đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Mường Bi, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cùng dự có các đồng chí: Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Luyến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh cùng 168 đại biểu chính thức đại diện cho 1.299 đảng viên trong toàn đảng bộ đến từ 45 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Xã Mường Bi được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Mỹ Hòa, Phú Cường, Phong Phú. Mường Bi là một trong bốn Mường lớn của tỉnh Hòa Bình (trước sáp nhập), là địa danh tiêu biểu của nền “Văn hóa Hòa Bình”. Xã cách trung tâm của tỉnh Phú Thọ khoảng 120km, có tổng diện tích tự nhiên 94,79km2; dân số 20.9331 người, xã có 29 khu dân cư. Đảng bộ xã có 45 tổ chức đảng, 1.311 đảng viên.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra cơ bản đều đạt và vượt. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6.229 triệu đồng, tổng các nguồn đầu tư trong 5 năm khoảng 800 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,65%, đạt so với Nghị quyết. Tỷ lệ số hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh 100%. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt trên 95%, an sinh xã hội đảm bảo, trật tự an toàn được giữ vững.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Tinh phát biểu khai mạc Đại hội.

Giai đoạn 2020 – 2025, Đảng bộ đã kết nạp được 130 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ xã đến nay là 1.299 đồng chí; thành lập mới 1 tổ chức đảng trong doanh nghiệp; 3 Hợp tác xã. Việc đánh giá cán bộ đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của xã hàng năm đều được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ cũng được quan tâm thường xuyên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, với chủ đề “Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân; khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc; phấn đấu đến năm 2030 xã Mường Bi đạt chuẩn nông thôn mới”, xã Mường Bi sẽ tập trung thực hiện bốn khâu đột phá.

Cụ thể là đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng; hoàn thiện đồng bộ quy hoạch đất đai, quy hoạch xây dựng, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số. Phát triển nguồn nhân lực; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, đặc biệt là dân tộc Mường, góp phần xây dựng Nền Văn hóa Hòa Bình để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phấn đấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hằng năm từ 10% trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn đến năm 2030 đạt 2.315 tỷ đồng. Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn đến năm 2030 đạt 60 doanh nghiệp. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 100%. Tỷ trọng lao động qua đào tạo đạt 60%. Đến năm 2030 xã không còn hộ nghèo.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phi Long - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân xã Mường Bi đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mường Bi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị xã Mường Bi cần khẩn trương kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập; tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch, công nghiệp nông thôn gắn với phát triển nông nghiệp bền vững; tiếp tục đề xuất để thực hiện Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình” giai đoạn 2023 – 2030 trên địa bàn xã.

Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân. Tập trung chăm lo đời sống các hộ nghèo, cận nghèo, người có công và các đối tượng yếu thế trong xã hội; phấn đấu đến năm 2030 trên địa bàn không còn hộ nghèo. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, không để bị động, bất ngờ, không để phát sinh “điểm nóng”.

Phát huy mạnh mẽ dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, qua đó góp phần tạo sự gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền các cấp.

Tại Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mường Bi, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 26 đồng chí. Đồng chí Bùi Văn Tinh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc (cũ) được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Mường Bi.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc được biểu diễn chào mừng Đại hội.

Dương Liễu